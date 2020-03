PUBG Mobile sẽ có chế độ cho game thủ 'mù màu' trong bản 0.17.0

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, trong tháng 3 này, bản update 0.17.0 của PUBG Mobile sẽ ra mắt vào cùng thời điểm kỷ niệm 2 năm phát hành, đặc biệt là phần thưởng Royale Pass Season 12 và Rank là những nội dung đang được cộng đồng game thủ mong ngóng. Được biết, Royale Pass Season 12 sẽ mang chủ đề "Together We Play" (2gether We Play) cùng màu sắc vô cùng sặc sỡ.

Bản cập nhật 0.17.0 được cho là sẽ đặt nền tảng cho PUBG Mobile mùa 12 với hàng loạt các skin mới sẽ có. Hãng phát hành hé lộ skin mới cho QBZ và trang phục độc đáo trong Royale Pass mùa mới cũng được công khai. Một số trang phục đã được cho là lấy cảm hứng từ loại hình chơi bài. Hình đại diện và khung hình đại diện mới cũng sẽ có với skin súng, ba lô và mũ đội.

Chế độ 'mù màu' sẽ ra mắt trong bản update 0.17.0 của PUBG Mobile

Đặc biệt, update 0.17.0 còn tính năng chủ yếu dành cho người chơi bị mù màu. Chế độ này sẽ giúp các game thủ "mù màu" có thể trải nghiệm game tốt hơn và đạt được các thành tích cao hơn. Ngoài ra, bản update sẽ cho phép game thủ trải nghiệm khẩu shotgun siêu mạnh DBS, chế độ chơi Cực Lạnh,... Đặc biệt, người chơi có thể xem lại những cảnh quay mà nhân vật của mình bị người khác tiêu diệt ra sao thông qua tính năng Death Camera.