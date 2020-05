Trận đấu được mong chờ nhất tại Chung kết Viettel 5G Đấu Trường Danh Vọng

Bên cạnh trận Chung kết giữa Team Flash và Saigon Phantom thì giải đấu Giải đấu 1vs1 The Solo God cũng được cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile mong đợi không kém. Đến với giải đấu lần này sẽ có 8 tuyển thủ với kỹ năng đỉnh cao hàng đầu Liên Quân Mobile tham gia so kèo gồm: Gấu, Jiro, Box, ADC, Bangg, Turtle, Akashi, Gray hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả những trận đấu giải trí, đầy tính cam go và hấp dẫn.