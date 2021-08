Việt Nam đạt hạng ba tại giải Đột Kích khu vực Châu Á

Giải đấu CFS Funspark Asian Cup có thể xem là một cơ hội thử lửa hiếm hoi ở cấp độ quốc tế trước khi các quốc gia bước vào giải đấu CFS 2021 quan trọng nhất trong năm của Đột Kích thế giới . Đến với giải này, Việt Nam có 2 đại diện góp mặt, cùng với 2 đại diện từ Philippines và 4 đại diện Trung Quốc.

Sau vòng đấu bảng khởi tranh từ 28.7 – 2.8 vừa qua, chỉ còn lại 4 đội tiến vào vòng chung kết là EDWARD GAMING, LAST LEGENDS, EVOLUTION POWER và ALL GAMERS.

Tại vòng đấu chung kết diễn ra từ 3.8 – 5.8 với thể thức nhánh thắng - nhánh thua, LAST LEGENDS đã vấp phải khó khăn sớm khi là đội rơi xuống nhánh thua cùng với EDWARD GAMING. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm thi đấu đỉnh cao ở các giải thế giới, các thành viên của LAST LEGENDS vẫn bình tĩnh lội ngược dòng ở nhánh thua. Họ đã vượt qua EDWARD GAMING và chỉ dừng lại ở trận gặp á quân ALL GAMERS.

Kết quả cuối cùng của CFS Funspark Asian Cup như sau:

Vô địch: EVOLUTION GAMERS (Trung Quốc) với giải thưởng 12.000 USD

Á quân: ALL GAMERS (Trung Quốc) với giải thưởng 9.000 USD

Hạng 3: LAST LEGENDS (Việt Nam) với giải thưởng 5.000 USD

CFS Funspark Asian Cup mặc dù là một giải đấu giao hữu giữa năm nhưng nó cũng là một cơ hội để thử sức ở cấp độ quốc tế của đại diện các nước. Qua thành tích lần này của LAST LEGENDS chúng ta có thể rút ra được nhiều điều. Quan trọng nhất trong đó là LAST LEGENDS nói riêng và Đột Kích Việt Nam nói chung đã có một sự trở lại cực kỳ ấn tượng trên đấu trường quốc tế.

Mặc dù trải qua hành trình nhiều năm “đóng băng” trong thi đấu cả nội địa lẫn đấu trường quốc tế nhưng các tuyển thủ kỳ cựu của LAST LEGENDS và của cộng đồng eSports Đột Kích đều cho thấy họ không bị “cóng tay” chút nào. Việc vượt qua 2 trong 4 đại diện của cường quốc top đầu làng Đột Kích thế giới là Trung Quốc và cả 2 đại diện Philippines trong lần đầu trở lại, là một kết quả cực kỳ ấn tượng.