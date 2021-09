Cách ngăn Windows 10 tự giảm độ sáng màn hình khi đang chơi game

Nhiều game thủ khi đang chơi game chắc chắn đã gặp phải trường hợp màn hình máy tính bỗng nhiên bị giảm độ sáng một cách đột ngột mà không có bất cứ cảnh báo nào. Việc này có thể khiến một số trò chơi trở nên khó khăn hoặc thậm chí không thể chơi được nữa.

Nhiều trường hợp màn hình bị giảm độ sáng khi đang chơi game trên Windows 10

Nguyên nhân của việc này khá nhiều, nhưng thường là do một tính năng tự động điều chỉnh độ sáng màn hình của Windows 10 hoặc một vài sự cố với các trình điều khiển đồ họa. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục.

Tắt tính năng Auto-Dimming của màn hình

Trước khi điều chỉnh cài đặt hệ thống của bạn, hãy đảm bảo đây không phải là vấn đề của phần cứng. Hãy kiểm tra xem màn hình của bạn có tính năng tự động làm mờ độ sáng (Auto-Dimming) hay không? Tính năng này sẽ tự động giảm độ sáng của màn hình khi bạn bắt đầu chơi game.

Hãy kết nối máy tính của bạn với một màn hình khác và kiểm tra xem có giải quyết được sự cố hay không. Nếu màn hình có độ sáng bình thường, bạn cần tắt tính năng Auto-Dimming trên màn hình ban đầu.

Tắt tính năng cảm biến ánh sáng của môi trường xung quanh

Windows 10 có khả năng kiểm tra điều kiện ánh sáng của môi trường xung quanh và điều chỉnh độ sáng màn hình để phù hợp hơn với các điều kiện đó. Nếu mức độ ánh sáng xung quanh giảm, Windows sẽ làm cho màn hình tối đi để bảo vệ mắt người dùng.

Nhưng hầu như mọi người thích điều chỉnh độ sáng màn hình theo cách thủ công hơn, đặc biệt là khi chơi game. Vì vậy hãy thử tắt tính năng Adaptive Brightness (cảm biến ánh sáng) để giải quyết sự cố, lưu ý là màn hình của bạn phải có hỗ trợ tính năng này mới có thể thực hiện được.

• Bấm tổ hợp phím Windows + I để mở ứng dụng Settings.

• Truy cập vào System > Display.

• Bên dưới mục Brightness and colour, bỏ chọn mục Change brightness automatically when lighting changes.

Tắt tính năng cảm biến ánh sáng của Windows 10

Kiểm tra trình điều khiển đồ họa

Ngay cả khi bạn đang chạy phiên bản Windows 10 mới nhất, điều đó không có nghĩa là tất cả các trình điều khiển của bạn đều được cập nhật. Đặc biệt nếu máy tính của bạn được cài đặt card đồ họa chuyên dụng sử dụng trình điều khiển của bên thứ ba.

Bạn cần kiểm tra cập nhật trình điều khiển của card đồ họa bằng cách nhấp phải chuột vào nút Start > chọn Device Manager. Tiếp theo mở rộng dòng Display Adapters, nhấp phải vào trình điều khiển bạn cần cập nhật và bấm Update Driver.

Cập nhật trình điều khiển cho card đồ họa

Nếu màn hình của bạn chỉ mờ đi khi bạn đang chơi một trò chơi cũ, thì phiên bản trình điều khiển của bạn không tương thích với trò chơi đó. Trong trường hợp này, bạn sẽ khôi phục phiên bản cũ của trình điều khiển bằng cách: nhấp phải chuột vào trình điều khiển và chọn Properties, chọn tiếp vào tab Driver và chọn một trong các tùy chọn khôi phục có sẵn.

Tắt chế độ Game Mode

Về mặt lý thuyết, chế độ Game Mode sẽ phát hiện bạn đang chơi game và cung cấp cho trò chơi đó nhiều tài nguyên CPU và GPU hơn để cải thiện trải nghiệm. Vì vậy, khi bạn đang làm việc khác như duyệt web, Game Mode sẽ không ảnh hưởng đến tài nguyên.

Vì chế độ này có khả năng thay đổi cách quản lý tài nguyên hệ thống của bạn, nên nó có thể tạo ra xung đột và khiến màn hình của bạn bị mờ khi chơi. Vì vậy, hãy thử tắt nó đi.

Bấm Windows + I để mở cửa sổ Settings, chọn Gaming > Game Mode và tắt chế độ Game Mode đi.

Tắt chế độ Game Mode trên Windows 10

Kiểm tra các thiết lập của card đồ họa

Nếu những cách trên không thành công, việc màn hình bị giảm độ sáng có thể liên quan đến card đồ họa của bạn. Tùy thuộc vào loại card đồ họa, chúng sẽ có một ứng dụng khác nhau để định cấu hình lại thiết lập GPU. Cách tốt nhất để làm điều đó là theo dõi trang web của nhà sản xuất và tìm kiếm hướng dẫn.