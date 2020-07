Hearthstone: Lá bài miễn phí Transfer Student có gì hấp dẫn ?

Mới đây, Blizzard vừa giới thiệu bản mở rộng tiếp theo của Hearthstone có tên Scholomance Academy . Đồng thời họ cũng tặng miễn phí lá bài mới thuộc bản mở rộng này có tên Transfer Student.

Tất cả những gì người chơi cần làm để sở hữu lá bài này đó là đăng nhập vào Hearthstone để nhận Transfer Student. Vậy là bài này có gì hấp dẫn? Transfer Student là lá bài sở hữu hiệu ứng cực kỳ độc đáo khi sở hữu một hiệu ứng khác nhau dựa theo bộ bài người chơi sử dụng. Lá bài này có tổng cộng 24 hiệu ứng khác nhau, trong đó 9 loại có thể dùng được trong chế độ chơi Standard và hiệu ứng thứ 25 sẽ được thêm khi bản mở rộng Scholomance Academy chính thức ra mắt.

Sở hữu khá nhiều hiệu ứng, thế nên việc ghi nhớ nó có hiệu ứng nào trong bộ bài nào sẽ hơi khó cho người chơi trong khoảng thời gian ban đầu. Tuy nhiên nếu bạn là một người chuyên chơi chế độ Standard trong Hearthstone thì chỉ cần nhớ 11 hiệu ứng mà thôi.

Và sau đây là toàn bộ hiệu ứng của Transfer Student (những chế độ chơi Standard trong Hearthstone sẽ được in đậm):

Orgrimmar: Gây 2 sát thương.

Stranglethorn: Stealth và Poisonous.

Stormwind: Divine Shield.

Pandaria: Battlecry: Cung cấp lính đồng minh +1/+2.

Naxxramas: Deathrattle: Thêm một quân lính có hiệu ứng Deathrattle vào tay bạn.

Goblins vs Gnomes: Battlecry và Deathrattle: Thêm lá bài Spare Part vào tay bạn.

Blackrock: Vào cuối lượt của bạn, giảm yêu cầu 2 mana của một lá bài ngẫu nhiên trên tay bạn.

Grand Tournament: Inspire: Rút 1 lá bài

League of Explorers (Excavation): Battlecry: Thêm một món vũ khí ngẫu nhiên vào tay bạn.

League of Explorers (Museum): Battlecry: Khám phá Basic Hero Power mới.

Whispers of the Old Gods Stormwind: Battlecry: Sử dụng hết mana của bạn, triệu hồi lính có lượng mana tương đương.

Karazhan: Thêm lá bài phép Karazhan vào tay bạn.

Mean Streets of Gadgetzan: Battlecry: Cung cấp một quân lính ngẫu nhiên trên tay +2/+2.

Un’Goro: Battlecry: Adapt.

Frozen Throne: Deathrattle: Thêm một lá bài Death Knight ngẫu nhiên lên tay bạn.

Kobolds and Catacombs: Battlecry: Triệu hồi một quân lính có 2 mana trở xuống.

Witchwood: Echo, Rush.

Boomsday: Taunt. Battlecry: Nếu bạn có 10 mana sẽ được +5/+5.

Rastakhan’s Rumble: Rush, Overkill: rút một lá bài.

Rise of Shadows: Battlecry: Thêm một lá bài Lackey lên tay bạn.

Saviors of Uldum (Feet): Reborn.

Saviors of Uldum (Windmill): Battlecry: Thêm một lá bài phép dịch bệnh Uldum lên tay bạn.

Descent of Dragons: Battlecry: Discover quân lính rồng.

Ashes of Outland: Dormant trong 2 lượt, gây 3 sát thương lên 2 tướng địch ngẫu nhiên khi thức tỉnh.

Scholomance Academy: Thêm một lá bài Dual Class vào tay người chơi.

Bản mở rộng Scholomance Academy của Hearthstone sẽ bao gồm 135 lá bài mới, trong đó sẽ có 40 lá bài Dual-Class. Thông thường, một lá bài class chỉ sử dụng được cho mỗi class đó mà thôi, tuy nhiên Dual-Class sẽ dùng được cho cả 2 class khác nhau. Và đây cũng chính là lần đầu tiên Hearthstone giới thiệu lá bài có thể sử dụng cho 2 class riêng biệt.