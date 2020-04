Alliance of Valiant Arms - Game bắn súng 'vang bóng một thời' sắp hồi sinh

Với cộng đồng game thủ đam mê FPS Việt, cái tên A.V.A hay Alliance of Valiant Arms chắc chắn không hề xa lạ. Đã có thời đông đảo gamer từng tìm mọi cách để được chơi tại server quốc tế với sự thích thú tột cùng bởi gameplay đỉnh cùng nền tảng đồ họa đẹp mắt so với đương thời. Khá đáng tiếc là trò chơi sau đó đã phải đóng cửa trên toàn thế giới khi mà đội ngũ Red Duck quản lý yếu kém dẫn tới khủng hoảng tài chính. Sự ra đi của A.V.A khiến cho nhiều game thủ cảm thấy hụt hẫng, mất đi một sản phẩm tuyệt hảo.

Tuy nhiên mới đây, Happy Tuk - đơn vị phát hành Lost Saga và TERA tại Đài Loan - đã hé lộ về việc chuẩn bị hồi sinh Alliance of Valiant Arms tại thị trường Châu Á. Theo tiết lộ, phiên bản Châu Á của Alliance of Valiant Arms sẽ hỗ trợ các ngôn ngữ phổ biến, do vậy việc trải nghiệm sẽ không quá khó khăn.

Hiện tại, thời điểm Alliance of Valiant Arms được mở cửa trở lại vẫn chưa xác định, tuy nhiên Happy Tuk cũng khẳng định rằng sẽ cập nhật đầy đủ các tính năng và mode đấu để người chơi trải nghiệm. Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin về Alliance of Valiant Arms tại đây.