Amazon thắng lớn với tựa game PC New World

Theo CNBC, New World là một trò chơi trực tuyến cho phép hàng nghìn người chơi khám phá và xây dựng một thuộc địa ảo giống như thời Mỹ còn là thuộc địa của Anh. Kể từ khi ra mắt, nó đã có trung bình hàng trăm nghìn người chơi đồng thời tại một thời điểm nhất định trên Steam - cửa hàng trực tuyến phổ biến nhất cho các trò chơi PC.

Vào ngày ra mắt, trò chơi đạt đỉnh hơn 700.000 người chơi đồng thời, khiến nó trở thành một trong những trò chơi thu hút nhiều người chơi nhất trong ngày ra mắt từ trước đến nay trên Steam. Đã có hơn 450.000 người chơi đồng thời tính đến sáng 30.9. Hơn hết, đã có báo cáo về số lượng game thủ xếp hàng lên tới 10.000 người chỉ chờ được vào game để chơi.

Nếu tốc độ tăng trưởng của New World tiếp tục, nó sẽ sớm trở thành một tron những game trực tuyến phổ biến rộng rãi như Fortnite, PUBG và World of Warcraft. Mặc dù trò chơi có thể không tạo ra doanh thu lớn cho Amazon như thương mại điện tử hoặc dịch vụ đám mây nhưng nó có thể trực tiếp kiếm tiền cho công ty với chi phí cho mỗi bản New World là 39,99 USD.