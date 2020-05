Call Of Duty: Mobile VN triển khai 'Clan Đại Chiến' lần 3

Hãy cùng điểm qua những điểm mới của Clan đại chiến lần 3, sự kiện diễn ra từ 18:00 ngày 22.5 – 24.5. Tổng giải thưởng là 60 triệu VND cùng các loại code Vô địch & code tham dự.

BR 48vs48 – nhận diện bằng trang phục mới

BR 48vs48 là chế độ thi đấu có nhiều thành viên nhất, mỗi Clan sẽ có 48 thành viên tham chiến và 12 dự bị. Như vậy, tổng số thành viên trong một trận giao chiến sẽ là 120.

Đại chiến lần 3 vẫn có 4 Clan tham chiến BR 48vs48 gồm Thich San Bot, Good Genius, Bộ Tộc LAG và Zen.Star. Tương ứng trang phục nhận diện sẽ là Urban Tracker, Spectre – Geist, Ghost Plasma và Sentinel Recon. Việc BTC giải cho thêm nhân vật (7 ngày) là để giúp các thành viên thi đấu có thể nhận diện đồng đội dễ dàng dựa trên trang phục của các nhân vật. Điều này được game thủ Call of Duty: Mobile VN vô cùng ủng hộ.

Các Clan tham chiến BR 48vs48 chỉ thi đấu vào ngày 24.5, cụ thể như sau:

Trận 01: 14:00 - 14:30 - Zen.Star vs Bộ Tộc LAG

Trận 02: 14:30 - 15:00 - Thich San Bot vs Good Genius

Trận tranh hạng 3: 15:00 - 15:30 - Thua trận 01 và Thua trận 02

Trận chung kết: 15:30 - 16:00 - Thắng trận 01 và Thắng trận 02

Hạng Nhất của chế độ thi đấu này nhận 10 triệu VND, các giải Nhì-Ba-Tư sẽ nhận tương ứng 5 triệu-3 triệu và 2 triệu VND.

MP – trong 1 đội thi đấu phải có đủ 5 vị trí

5 vị trí đó chính là 2 súng trường (AR), 1 súng tiểu liên (SMG), 1 shotgun (SG), và 1 súng bắn tỉa (SR). Đây là điểm mới quan trọng mà mỗi người tham chiến ở chế độ MP phải nắm rõ để chuẩn bị thật tốt trước khi thi đấu. Game thủ nên lưu ý là Raid, Standoff, Crossfire, Summit, … sẽ nằm trong các bản đồ Cấm & Chọn. Ngoài ra, MP còn có thêm các thay đổi nhẹ, cụ thể:

Vòng thi đấu 01 và 02: thể thức Bo1 - các đội thi đấu 01 ván đấu & loại trực tiếp.

Vòng thi đấu 03/Bán kết/Tranh 3-4: thể thức Bo3 - đấu 3 ván.

Vòng Chung kết: thể thức Bo5 – đấu 5 ván.

Sẽ có 8 Clan tham chiến MP trong lần thứ 3 này gồm Good Genius, Bộ Tộc LAG, ProGK, Thich San Bot, MVP Gaming, Zen.Star, AmicoEsport và G-Ghost. Lịch thi đấu diễn ra vào 18:00 - 21:00 trong 3 ngày từ 22.5 - 24.5. Giải thưởng Nhất-Nhì-Ba-Tư tương ứng 10 triệu-5 triệu-3 triệu-2 triệu; các hạng giải từ 5-8 sẽ nhận CP từ BTC giải.

Riêng với chế độ BR kinh điển vẫn sẽ gồm 6 Clan tham chiến, mỗi Clan cử ra 4 đội, tổng cộng là 24 đội & thi đấu từ 14:00 - 16:30 liên tiếp trong 02 ngày 22.5 - 23.5.

Một điểm rất đáng lưu tâm trong Clan đại chiến lần 3 này chính là việc Call of Duty: Mobile VN khuyến cáo các trường hợp gian lận thi đấu. Được biết, trước đó, VNG đã hủy bỏ giải thưởng của SnP.JDeck và đội thi đấu, đồng thời loại bỏ vị trí thi đấu của Clan SnP trong lần 3 – Clan này đã dùng phần mềm thứ 3 can thiệp dữ liệu trong Clan đại chiến lần 2. VNG cũng nhấn mạnh rằng sẽ mạnh tay xử lý tất cả các tài khoản có dấu hiệu hoặc cố tình gian lận nhằm xây dựng một môi trường Call of Duty: Mobile VN lành mạnh, trong sạch.

Nhà phát hành VNG chia sẻ Clan Đại Chiến sẽ là một trong nhiều hoạt động chủ đạo của Call of Duty: Mobile VN để hình thành cộng đồng bền vững của game, đồng thời cũng sẽ là nền tảng để sau này game xây dựng giải đấu chuyên nghiệp dành cho những người yêu mến bom tấn FPS này.