Call of Duty: Warzone là phần chơi độc lập được xây dựng trên nền tảng của Call of Duty: Modern Warfare, với gameplay xoay quanh cấu trúc Battle Royale (bắn súng/sinh tồn) tương tự như PUBG, Apex Legends,... Một điều rất đáng chú ý là Activision đang muốn sử dụng Call of Duty: Warzone trở thành "vũ khí" phát triển cộng đồng và mảng eSports cho thương hiệu Call of Duty, do đó, phần chơi này sẽ hoàn toàn miễn phí.

Do được xây dựng trên nền tảng "bom tấn" Call of Duty: Modern Warfare, nên Call of Duty: Warzone gần như đã được bảo chứng về chất lượng đồ họa đỉnh cao, cũng như cấu trúc gameplay đồ sộ. Ở thời điểm ra mắt, trò chơi sẽ có hai chế độ chơi là Battle Royale và Plunder. Battle Royale sẽ đưa game thủ đến chiến trường rộng lớn lên đến 150 người chơi, buộc phải chiến đấu và sinh tồn để trở thành người sống sót cuối cùng... trong khi đó, Plunder là chế độ chơi năng động và đòi hỏi sự phối hợp đồng đội cao hơn. Dự kiến, Call of Duty: Warzone sẽ cho phép game thủ tải về vào 22 giờ đêm nay, trước khi mở cửa chính thức vào 2 giờ rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam).