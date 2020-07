Có gì để 'hóng' tại Ubisoft Forward ?

Nằm trong top những công ty game có quy mô lớn nhất toàn cầu (về doanh thu lẫn tổ chức nhân sự và số lượng đầu game hàng năm), các tựa game của Ubisoft luôn tạo được sự chú ý nhất định đối với cộng đồng game thủ toàn cầu. Dù cho vài năm gần đây, hướng phát triển của một số dòng game như Assassin's Creed, Ghost Recon,... luôn là chủ đề dễ gây "chia rẻ", nhưng không thể phủ nhận những dấu ấn mạnh mẽ của các tựa game này trên thị trường.

Vì những ảnh hưởng của Covid-19 , E3 và các sự kiện game tương tự đều phải huy bỏ, nhiều công ty buộc phải chuyển sang hình thức livestream thay thế. Với Ubisoft, sự kiện trực tiếp Ubisoft Forward (diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 13.07.2020) có thể xem là chương trình quan trọng của hãng này nhằm kết nối với game thủ và công bố kế hoạch nửa cuối năm 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, những tựa game sau chắc chắn sẽ được giới thiệu tại Ubisoft Forward: Trackmania; Ghost Recon Breakpoint; The Division 2; Just Dance 2020; Assassin's Creed Valhalla; Watch Dogs: Legion; Hyper Scape và Far Cry 6, bên cạnh một số "bất ngờ" mà Ubisoft đang giữ kín.

Có thể dễ dàng nhận thấy Có thể dễ dàng nhận thấy Assassin's Creed Valhalla , Watch Dogs: Legion, Hyper Scape và Far Cry 6 là những cái tên được chú ý hơn cả. Trong số đó, Hyper Scape là tựa game bắn súng phong cách Battle Royale đầu tiên mà Ubisoft tham gia sản xuất. Ngoài ra, Ubisoft Forward cũng đánh dấu lần đầu tiên Far Cry 6 trình làng game thủ.

Đáng chú ý, trong giai đoạn diễn ra sự kiện Ubisoft Forward, game thủ sẽ được nhận miễn phí Watch Dogs thông qua nền tảng Uplay.