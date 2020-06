Cộng đồng game thủ Việt và Đông Nam Á 'sôi sục' vì KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến

Chỉ vài ngày nữa, The King of Fighters AllStar – Quyền Vương Chiến (hay còn gọi là KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến) sẽ chính thức ra mắt game thủ tại 4 nước Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Đặc biệt, game thủ tại 4 quốc gia này còn có thể kết bạn và trực tiếp so tài với nhau bất kỳ lúc nào bởi tựa game này sẽ không phân chia người chơi theo khu vực. Không chỉ riêng Việt Nam, tạm gọi là “nước chủ nhà”, đang rất trông đợi KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến ra mắt, game thủ tại 3 quốc gia còn lại cũng đang háo hức không kém.

Ngay từ khi có thể tải game, game thủ tại 4 nước đã tranh thủ cài đặt sớm và chờ đợi đến giờ G. Không ít người đã thể hiện sự trông ngóng tại fanpage chính thức của game cũng như các group cộng đồng.

Nhiều người chơi cũng đã bắt đầu tìm kiếm cho mình những người đồng đội tâm huyết, sẽ sát cánh cùng nhau trong hành trình chinh phục và khám phá KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến. Và cũng tương tự tại Việt Nam, những bài viết chia sẻ về kinh nghiệm "du học" từ các phiên bản trên thế giới, cũng như tìm hiểu thêm về đấu sĩ đang được cộng đồng quan tâm nhiều.

Trên "mặt trận" Youtube, nhiều youtuber yêu thích tựa game này cũng đã làm nhiều clip trải nghiệm trước KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến tại các phiên bản quốc tế. Dù chưa ra mắt, tựa game này đã sớm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những người yêu mến dòng game KOF, và cả các tín đồ của thể loại thẻ bài chiến thuật.

Có thể thấy, dù chưa ra mắt nhưng KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến đã có được một cộng đồng người chơi đông đảo và nhiệt tình. Đặc biệt, với thiết kế 4 quốc gia có thể chơi cùng 1 server, tựa game này hứa hẹn sẽ là một sân chơi thú vị và đầy kịch tính mang tầm khu vực.

Game sẽ ra mắt game thủ tại 4 quốc gia vào 10 giờ sáng 25/6. Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể tải ngay KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến từ hai cửa hàng ứng dụng. Và đừng quên theo dõi thông tin về game tại các kênh truyền thông chính thức:

· Trang chủ: https://kofasvng.com

· Fanpage: https://www.facebook.com/kofallstar.vng.vn

· Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCENDye7IeV1NiFkXWh7-7gw