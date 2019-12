Cung Đấu Mobile VNG chính thức ra mắt

Cung Đấu Mobile là thể loại game mobile được xây dựng dựa trên cốt truyện cổ trang cung đình do VNG phát hành độc quyền tại Việt Nam. Thông tin về Cung Đấu Mobile với cách chơi mới lạ lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường game Việt những ngày qua đã khiến người chơi bàn tán xôn xao, háo hức chờ ngày tiến cung.

Cốt truyện của game là câu chuyện giả tưởng, lấy bối cảnh vào thời Khang Hy, người chơi hóa thân thành một cô nương có xuất thân bình thường nhưng bị ép nhập cung làm vật thế thân cho con gái phản thần. Sau khi tiến cung, dưới sự giúp đỡ của các Hoàng tử - ai ai cũng có tâm tư và mưu đồ khác nhau, mà cô dần rửa sạch tội danh, thay đổi vận mệnh.

Mang thông điệp “Là Nô tì hay Chính phi, tự Ta quyết định”, Cung Đấu Mobile khẳng định màu sắc hoàn toàn khác biệt so với các game cùng chủ đề khi cuộc đời phụ nữ không còn phụ thuộc vào nam nhân. Người chơi tự xây dựng cốt truyện bằng việc chọn cách ứng xử A, B hay C trước mỗi tình huống xảy ra. Thông qua đó xây dựng nên tính cách, số phận cũng như thay đổi địa vị, quyền lực của nhân vật. Với cách chơi mới lạ này, game thủ có thể tự viết nên câu chuyện riêng cho cuộc đời mình: làm cung nữ sống đời an yên hoặc lao vào dòng xoáy quyền lực để trở thành mẫu nghi thiên hạ, thậm chí xưng Đế - tất cả đều có thể xảy ra.

Tham gia vào trò chơi, các game thủ sẽ được trải nghiệm cảm giác sinh hoạt xa hoa trong chốn cung đình, đồng thời cũng sẽ bị cuốn vào cuộc sống hậu cung nhiều màu sắc và kịch tính. Nhìn chung, Cung Đấu Mobile là sản phẩm đáng để trải nghiệm trong quãng thời điểm cuối năm này.