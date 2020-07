'Cuộc chiến vương quyền' Game Of Thrones: Winter Is Coming đến tay game thủ Việt

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, vào tháng 8.2017, Yoozoo Interactive - một đơn vị phát triển và phân phối các dịch vụ giải trí, bao gồm cả game online tại Thượng Hải - cho biết đã đạt được những thỏa thuận với Warner Bros - đơn vị đang nắm bản quyền của Game Of Thrones - trong việc phát triển một trò chơi "ăn theo" series phim đình đám này. Game Of Thrones: Winter Is Coming sẽ có nội dung bám sát các câu chuyện và nhân vật gốc, tập trung vào cuộc xung đột giữa các triều đại cạnh tranh để kế vị Ngai Sắt của bảy vương quốc.

Trong game mobile này, người chơi sẽ vào vai một lãnh chúa đầy tham vọng, quyết tâm cứu một dân tộc bị chiến tranh tàn phá và ngăn chặn những cuộc chiến không hồi kết giữa bảy vương quốc. Game Of Thrones: Winter Is Coming được thiết kế để mang đến cho người chơi sự kết hợp cân bằng giữa yếu tốt SLG và RPG để người chơi có những trải nghiệm độc đáo.

Nếu bạn chưa biết thì Game Of Thrones là series phim truyền hình được chuyển thể dựa trên loạt tiểu thuyết giả tưởng A Song of Ice and Fire của tiểu thuyết gia kiêm biên kịch George R. Martin. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2011, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn trên toàn thế giới và ngay lập tức sở hữu một lượng fan vô cùng đông đảo. Và đương nhiên, với xu hướng làm game chuyển thể từ phim/truyện đang bao trùm làng game Trung Quốc, thì các đơn vị sản xuất game tại đây khó lòng bỏ qua một sản phẩm hấp dẫn như Game Of Thrones.

Game Of Thrones: Winter Is Coming sẽ chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ma Cao và Hồng Kông từ hôm nay (21.07). Đặc biệt, phiên bản Đông Nam Á của trò chơi sẽ có hỗ trợ tiếng Việt, do đó các game thủ Việt có thể trải nghiệm "cuộc chiến vương quyền" dễ dàng hơn.