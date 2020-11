Danh sách đề cử giải thưởng Game của năm 2020 tại Mỹ

Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 , một số lượng đáng kể các tựa game được mong đợi nhất năm 2020 đã được đẩy lùi lịch ra mắt vào năm 2021 như Halo Infinite, Deathloop, The Medium, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Psychonauts 2, Dying Light 2, v.v.

Mặt khác năm 2020 sẽ chứa đầy những bất ngờ lớn từ sự lan truyền của Animal Crossing trên mạng xã hội cho đến sự nổi lên như vũ bão của Hades, ít ai có thể dự đoán năm 2020 sẽ là một năm đáng kinh ngạc đối với ngành game trong giai đoạn đầu của đại dịch. Với việc giải thưởng game của năm đang đến gần thì các game thủ đang háo hức dự đoán tựa game được xướng tên cho giải thưởng danh giá vào ngày 11.12 này.

Dưới đây là danh sách các ứng cử viên sáng giá:

Animal Crossing: New Horizons

Rất ít trò chơi đạt được thành công vào năm 2020 như Animal Crossing : New Horizons. Xuất hiện vào làn sóng COVID-19 đầu tiên, Animal Crossing: New Horizons đã trở thành một kênh giải trí và giao tiếp với bạn bè tương tự như một mạng xã hội. Trong thời điểm mà mọi người cảm thấy bị cô lập hơn bao giờ hết, New Horizons đã đưa các game thủ từ mọi tầng lớp đến với nhau.

Tựa game còn bổ sung khả năng chế tạo các vật phẩm, mua đồ nội thất và thậm chí tạo hình địa hình của các ngôi làng để người chơi có thể tùy chỉnh hòn đảo của họ theo ý muốn.

Doom Eternal

Doom Eternal là một trong những game hành động lớn nhất và táo bạo nhất năm nay. Tiếp nối thành công của những tựa game trước, phần mới nhất của Doom Slayer là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất hấp dẫn với những màn chiến đấu kịch tính và tôn vinh các giá trị cổ điển.

Trong Doom Eternal là cuộc chiến của Doom Slayer với các thế lực ma quỷ xâm lược từ sao Hỏa đến Trái đất , khi hành tinh này bị đánh chiếm bởi tay sai của Địa ngục.

Người chơi tha hồ khám phá kho vũ khí và cơ chế game của phiên bản năm 2016 cùng rất nhiều vũ khí mới như lưỡi kiếm gắn trên cổ tay, đại bác phóng lửa và thậm chí là một thanh kiếm laser cực đỉnh. Tuy nhiên, kho vũ khí lớn hơn đồng nghĩa với việc người chơi sẽ phải đối mặt với những kẻ thù khó khăn hơn, bao gồm cả thợ săn Doom với vũ trang hạng nặng và Marauder nổi tiếng tàn bạo.

Ghost Of Tsushima

Với một thế giới mở rộng lớn, câu chuyện sử thi và cơ chế chiến đấu khốc liệt, Sucker Punch đã đạt được thành công vang dội với thể loại game samurai. Câu chuyện kể về một trong những samurai cuối cùng trên Tsushima sau cuộc xâm lược của người Mông Cổ vào cuối thế kỷ 13, hòn đảo của Nhật Bản trong game thể hiện những nét văn hóa đặc trưng cùng với cảnh quan tuyệt đẹp thời cổ đại.

Bối cảnh chiến tranh tàn phá này đã khiến Ghost of Tsushima trở thành một bản chuyển thể đầy ma thuật của thể loại samurai. Câu chuyện trong game khắc họa những trận chiến hoành tráng, và cơ chế chiến đấu được thiết kế tỉ mỉ đến hoàn hảo.

Final Fantasy 7 Remake

Sau nhiều năm chờ đợi và suy đoán, Final Fantasy 7 Remake cuối cùng đã xuất hiện. Vốn được xây dựng cho PlayStation 4, tuy nhiên Square Enix đã mang đến những thay đổi đáng kể cho game: đồ họa tốt hơn do đó Cloud, Aerith, Tifa, Barett và những người còn lại trong đội được mô phỏng lại bằng chất lượng HD ấn tượng cùng với hình ảnh tuyệt đẹp của đường phố Midgar.

Cùng với đó, hệ thống chiến đấu và cốt truyện cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Không còn theo kiểu chiến đấu theo lượt của bản gốc, Final Fantasy 7 Remake có hệ thống chiến đấu thời gian thực hoành tráng, và người chơi phải thành thục nhiều kỹ năng khác nhau để chiến thắng.

Trong khi đó, việc tái tạo cốt truyện của Final Fantasy 7 đi kèm với một loạt bí ẩn và khoảnh khắc hấp dẫn, theo đó các chương tiếp theo sẽ thay đổi đáng kể và mang đến một luồng gió mới về thế giới và các nhân vật trong game.

Hades

Dễ dàng trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất trong năm, bản phát hành mới nhất của SuperGiant - Hades đã gây nên một cơn sốt trong thế giới game trong vài tháng qua. Trong game này người chơi vào vai Zagreus - con trai của Hades. Theo đó nhiệm vụ chính rất đơn giản: thoát khỏi thế giới ngầm và đi lên các cõi địa ngục khác nhau trong nỗ lực tiếp cận Pantheon của các vị thần Hy Lạp. Tuy nhiên, nhiều game thủ cho rằng game thực sự khó hơn trong thực tế.

Trong game là hệ thống các ngục tối, người chơi sẽ vào cuộc đua và cứ mỗi vòng thì lại có ít vũ khí và buff hơn. Đương nhiên sẽ có một loạt kẻ thù cản đường họ, và người chơi liên tục chết, hồi sinh và một lần nữa cố gắng chinh phục các vương quốc trừng phạt của Hades. Gameplay kiểu vòng lặp như thế này đã khiến Hades trở thành một trong những trò chơi hấp dẫn nhất năm nay.

The Last Of Us 2

Là một trong những bản phát hành quan trọng nhất của năm nay, tựa game của Naughty Dog rất được mong chờ sau phiên bản cổ điển PlayStation 3.

Trong The Last Of Us 2 , Ellie trở lại trong một cuộc phiêu lưu hậu khải huyền mới, cốt truyện tập trung vào cuộc truy đuổi đầy giận dữ của nhân vật chính đối với một nhân vật mới bí ẩn tên là Abbie, với hành trình chứng kiến cô ấy cố thủ trong một cuộc chiến đang diễn ra giữa hai phe chiếm giữ các đường phố của Seattle. Như mong đợi đối với phần cuối cùng, tựa game có cốt truyện đáng chú ý về thù hận, trả thù và bạo lực trong một thế giới liên tục thử thách đạo đức của cư dân.

Lễ trao giải Game của năm 2020 tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 12. Theo bạn tựa game nào sẽ giành giải thưởng Game của năm? Hãy chia sẻ với chúng tôi tại phần bình luận nhé!