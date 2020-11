Doanh số của World of Warcraft Shadowlands cao kỷ lục

CEO của Activision Blizzard - ông Robert "Bobby" cho biết số lượng tài khoản đăng ký World of Warcraft đã tăng lên gấp đôi kể từ khi ra mắt Classic vào năm ngoái. Doanh số từ việc đặt mua trước của bản mở rộng Shadowlands là mức cao nhất mà họ đạt được, nhiều hơn mọi bản mở rộng khác trong lịch sử 16 năm của World of Warcraft — mặc dù điều đó có thể không còn đúng với doanh thu tổng thể sau khi ra mắt.

World of Warcraft là một trong số ít loạt thương hiệu giải trí thu được hơn 1 tỷ USD doanh thu từ khách hàng đặt trước hàng năm, cùng với Call of Duty và Candy Crush . Điều này có nghĩa là có nhiều người đặt trước bản phát hành của Shadowlands hơn kể từ phiên bản Cataclysm — do đó, số lượng người chơi hiện tại tham gia nhiều hơn so với Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, hoặc Battle for Azeroth. Đồng thời lượng người dùng hoạt động hàng tháng của World of Warcraft đã ổn định và tăng lên kể từ khi phiên bản Classic ra mắt vào năm ngoái.