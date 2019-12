Epic Games Store tặng miễn phí Shadow Tatics

Đến hẹn lại lên, Epic Games Store tiếp tục tặng game miễn phí cho game thủ theo đúng lộ trình ưu đãi gây sốc từng công bố trước đó. Lần này, game thủ sẽ có cơ hội sở hữu miễn phí một trong những tựa game chiến thuật lén lút hay nhất vài nằm gần đây: Shadow Tatics - Blades Of The Shogun.

Được phát triển bởi hãng Mimimi, do những con người say mê Desperados, Commandos,... Shadow Tatics đưa người chơi về bối cảnh thời kỳ Edo của Nhật Bản. Trong game, bạn sẽ điều khiển một nhóm các chiến binh kiệt xuất, lần lượt thực hiện những nhiệm vụ do Shogun giao phó, cũng như đối mặt với hàng tá những âm mưu khuynh đảo triều chính trong thời kỳ hỗn loạn của nước Nhật phong kiến.

Điểm hay và đặc sắc nhát của Shadow Tatics chính là gameplay đậm chất lén lút, tái hiện lại công thức làm game từng rất thành công nhờ hai tượng đài Desperados và Commandos.