Game thủ đã có thể trải nghiệm miễn phí Tell Me Why Chapter 1

Ra mắt vào năm ngoái, Tell Me Why nhận được sự hoan nghênh tích cực. Với Tell Me Why, công ty đến từ nước Pháp tiếp tục thúc đẩy cộng đồng LGBT QIA+ và những nỗ lực chống kỳ thị về sức khỏe tâm thần. Tell Me Why đã giành được một số giải thưởng, bao gồm một giải Tựa game có sức ảnh hưởng The Game Awards 2020 , và nhiều người cũng đánh giá cao phong cảnh Alaska của nó. Giống như hầu hết các trò chơi DONTNOD, Tell Me Why được phát hành theo từng đợt, lần này gồm ba phần và chương đầu tiên hiện miễn phí trên PC và Xbox One.

Trong Tell Me Why, người chơi sẽ vào vai cả Tyler và Allison, hai anh em sinh đôi này sẽ viếng thăm và đối mặt với quá khứ của họ. Họ có thần giao cách cảm song sinh, hoàn toàn có thể giao tiếp chỉ qua tâm trí và thậm chí có thể xem lại ký ức cùng nhau. Tuy nhiên, ký ức của họ không phải lúc nào cũng đồng nhất, và đôi khi người chơi sẽ cần phải lựa chọn giữa những khác biệt rõ rệt để trải nghiệm câu chuyện theo phong cách DONTNOD thực sự. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn tin rằng Tell Me Why nằm trong cùng vũ trụ với Life is Strange, và coi đây là một phần khác trong loạt game đó.

Tyler trở về nhà ở Delos Crossing, Alaska sau khi xa Allison 10 năm. Anh ta đã bỏ đi khi còn là một đứa trẻ vì thú nhận tội giết mẹ của họ, một hành động tự vệ sau khi bà ấy đả kích về việc chuyển đổi của Tyler. Hoặc ít nhất, đó là điều mà cặp song sinh tin tưởng trong 10 năm qua.

Giờ đây, Tyler đã hoàn toàn chấp nhận bản thân và thoải mái sống như một người chuyển giới trong khi em gái anh phải vật lộn với sức khỏe tâm thần do thiếu liệu pháp và hướng dẫn thích hợp liên quan đến vụ việc. Trong suốt trò chơi, người chơi sẽ khám phá ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ họ và danh tính của người cha trong Tell Me Why.

Một số người trước đây đã chỉ trích Tell Me Why vì mức giá hơi đắt 29,99USD khi ra mắt vì cốt truyện có thể hoàn thành trong khoảng 10 giờ. Tuy nhiên, với chương đầu tiên hiện miễn phí trên PC và Xbox One , người chơi có thể chơi thử 1/3 đầu game trước khi quyết định mua hay không.

Mặc dù bản phát hành gần đây nhất của DONTNOD là Twin Mirror khiến nhiều người thất vọng, Tell Me Why lại nêu bật những gì nhà phát triển được biết đến: nội dung phù hợp cho thế hệ trẻ với nhiều bí ẩn và một chút siêu nhiên.