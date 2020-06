Đây dĩ nhiên là một thành tích rất đáng biểu dương của đội ngũ Sucker Punch Productions, khi phải phát triển Ghost of Tsushima trong điều kiện cách lý do Covid-19 , không thể làm việc và tương tác trực tiếp với nhau tại trụ sở cố định.

Cùng với The Last Of Us 2, Ghost Of Tsushima là tựa game độc quyền dành cho nền tảng PS4 rất được cộng đồng game thủ quan tâm. Đây cũng là một trong những cái tên lớn nhất được phát hành trong giai đoạn "chuyển giao", trước khi Sony dành sự tập trung cho hệ máy kế vị PS5.