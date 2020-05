KOF AllStar - Quyền Vương Chiến: Siêu phẩm Bom tấn của Nhật Bản sắp cập bến Việt Nam

The King of Fighters AllStar - Quyền Vương Chiến (KOF AllStar - Quyền Vương Chiến) là tựa game mobile thuộc thể loại thẻ bài chiến thuật, được phát triển dựa trên series game đối kháng kinh điển King of Fighters. Game đang được phát hành tại thị trường Nhật Bản và nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm di động nổi bật nhất ở đây.

Hệ thống nhân vật đa dạng

Được xây dựng từ tựa game King of Fighters, KOF AllStar - Quyền Vương Chiến vẫn giữ nguyên những huyền thoại như Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Terry, Mai hay Orochi,... với bộ kỹ năng đặc trưng của mỗi nhân vật. Tuy nhiên, là sản phẩm được phát triển và cải tiến, KOF AllStar - Quyền Vương Chiến còn bổ sung thêm các nhân vật bổ sung từ game The Last

Blade (Lee Rekka) và Samurai Shodown (Ukyo, Nakoruru), mang đến sự trải nghiệm mới mẻ cho người chơi.

Tự do xây dựng đội hình

KOF AllStar - Quyền Vương Chiến cho phép bạn xây dựng hệ thống tổ đội đấu sĩ với 6 nhân vật (các ải tinh anh sẽ có 8 đấu sĩ tham chiến). Đặc trưng của thể loại này nằm ở sự liên kết các nhân vật trong thi đấu, phối hợp cáckhả năng bổ trợ kỹ năng lẫn nhau như khống chế, hồi máu, gây sát thương,....

Xây dựng đội hình hợp lý là chìa khóa của chiến thắng

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng Athena để hồi máu, dùng băng của Kula để đóng băng kẻ địch, và sử dụng Iori để dồn sát thương vào một mục tiêu,... hay xây dựng một đội hình thuần tấn công như Kyo Kusanagi, Orochi, Tachibana chẳng hạn. Mỗi đội hình đều có những tác dụng riêng tùy vào mục đích sử dụng như thi đấu, vượt ải hay đối kháng 1vs1.

Hệ thống combo đấu sĩ và kỹ năng đặc trưng

Là tựa game thẻ bài chiến thuật, KOF AllStar - Quyền Vương Chiến sở hữu hệ thống combo đấu sĩ, cho phép bạn liên kết và tăng sức mạnh cho những nhân vật tương ứng. Thêm vào đó, việc xuất chiêu đúng thứ tự của combo skill sẽ kích hoạt các thuộc tính mạnh hơn, giúp gia tăng sức sát thương và các hiệu ứng bất lợi. Yếu tố này nhằm mang đến cuộc đọ sức cân não hơn, không chỉ về chiến thuật mà còn cả ở phần kỹ năng của người chơi nữa.

Liên kết chiêu thức để tạo nên combo “không thể cản phá”

Mở rộng tăng phẩm đấu sĩ

Tăng phẩm đấu sĩ là tính năng không thể thiếu trong các tựa game thẻ bài chiến thuật, nhằm gia tăng sức mạnh của nhân vật cũng như đột phá sức mạnh của họ. Vào thời điểm phát hành,

KOF AllStar - Quyền Vương Chiến cho phép bạn tăng phẩm của 5 nhân vật lên SSR là Kyo Kusanagi, Athena Asamiya, Mai, Chizuru Kagura và Nakoruru.

Leo Rank không ngừng nghỉ

Nhằm tăng tính cạnh tranh giữa người chơi với nhau, KOF AllStar - Quyền Vương Chiến cho phép bạn tham gia nhiều hình thức thi đấu để leo xếp hạng, với nhiều thể loại như đấu giao lưu (thi đấu thời gian thực), đấu lôi đài, đấu bảng, giải đấu,... Tại đây, việc sở hữu số lượng nhân vật lớn và sự tùy biến đội hình sẽ mang đến nhiều ưu thế, bởi bạn sẽ gặp không ít những “quái kiệt trên võ đài”.

Giải đấu xếp hạng sẽ là sân chơi khốc liệt

Sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam

Theo một số thông tin mới nhất, KOF AllStar - Quyền Vương Chiến đã được nhà phát hành VNG mua bản quyền và sẽ được phát hành độc quyền trong thời gian gần nhất.

Game không chỉ khắc phục được nhược điểm của dòng game thẻ bài chiến thuật hiện nay là hạn chế tương tác giữa người chơi, mà còn mở rộng hàng loạt phong cách chiến đấu khác nhau. Qua đó, chúng giúp gia tăng sự trải nghiệm của game thủ qua mỗi đấu trường, đẩy mạnh sự canh tranh “ngôi vương” khi lên rank xếp hạng, tạo thành một sân chơi sôi động nhưng cũng đầy tính khốc liệt.

Chắc chắn, sự bùng nổ tại thị trường Nhật Bản sẽ là tiền đề vững chắc để game thủ có thể tin tưởng đón chờ một “bom tấn mới” sắp sửa khai sinh!