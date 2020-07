KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến: Game chủ lực của VNG trong năm 2020?

The King of Fighters AllStar - Quyền Vương Chiến (KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến) hiện đang trở thành hiện tượng mới của làng game mobile thẻ bài chiến thuật tại Việt Nam nói riêng và khu vực SEA nói chung.

Theo số liệu thống kê từ các group Facebook, cộng đồng KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến tại Đông Nam Á hiện đã xấp xỉ 70.000 thành viên hoạt động tích cực – một con số đáng nể với thể loại game thẻ bài chiến thuật. Số lượng này cũng không ngừng tăng lên, song song với sự xuất hiện đều đặn của các máy chủ mới để đáp ứng nhu cầu người chơi. Chỉ 10 ngày sau khi ra mắt chính thức, KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến đã sở hữu gần 50 máy chủ luôn trong tình trạng “đỏ đèn”. Những số liệu này tuy khô khan nhưng tất cả đều nói lên rằng KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến đang rất thành công ở thời điểm hiện tại.

Tân vương dòng game thẻ bài chiến thuật

Một thực tế khó có thể phủ nhận rằng, năm 2020 đón chào khá nhiều tựa game mobile ra mắt và thu hút được một lượng lớn game thủ tham dự. Dẫu vậy, đa phần các sản phẩm này đều thuộc thể loại MMORPG hay FPS ,... trong khi các tựa game thẻ bài chiến thuật thì khá ít ỏi. Vì lẽ đó, thị trường game mobile Việt đang cần một “bom tấn” thẻ bài chiến thuật hoàn toàn mới mẻ, độc đáo và đặc sắc, đủ để trụ vững trước sự “công phá” của hàng loạt thể loại mới đang vươn mình lớn mạnh ở nền tảng game di động.

KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến đang “hâm nóng” thị trường game thẻ bài chiến thuật

Do đó, ngay khi KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến tung những thông tin đầu tiên, cho tới thời điểm ra mắt chính thức, sản phẩm đã được đón nhận rất nhiệt tình, khi sở hữu tới gần 600.000 lượt đăng ký trải nghiệm.

Sau một tuần ra mắt, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến đã có gần 40 máy chủ, nhưng gần như tất cả đều đặt ở chế độ “báo động đỏ” với lượng người chơi dày đặc. Trên khắp diễn đàn, fanpage, kênh cộng đồng của cả 4 nước Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan, số lượng bài viết mới mỗi ngày lên tới con số hàng trăm, thậm chí cả ngàn, với những câu hỏi thảo luận sôi nổi về chiến thuật, đội hình, đấu sĩ,...

Lối chơi lạ, cốt truyện độc, nhân vật đỉnh

Trải qua 1 quãng thời gian sau khi ra mắt, gần như 100% game thủ đều đang “say” với KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến. Sản phẩm thực sự đã phá vỡ mọi rào cản, nhược điểm của dòng game thẻ bài chiến thuật, để trở nên độc đáo nhất!

KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến cho phép bạn tiếp cận một câu chuyện hoàn toàn mới, khi lồng ghép cả 3 cốt truyện The King of Fighters, Samurai Shodown và The Last Blade vào cùng một sản phẩm. Bởi thế, mà nhiều game thủ nhận xét rằng : “Mình gần như chỉ thích đi vượt ải để đọc cốt truyện của game mà thôi, bởi nó hay, lạ, không ở đâu có, một câu chuyện hoàn toàn mới với sự liên kết của 3 game đối kháng đình đám này”.

Thêm vào đó, game thoát khỏi phong cách “Auto” thông thường đặc trưng, bởi chỉ khi kết hợp các kỹ năng và liên kết chiêu thức bằng tay trong trận đấu, bạn mới có thể tạo ra các buff tăng công, thủ hoặc hồi máu đồng đội. “ Nó giống hệt như việc mình đang dùng tay cầm để chơi đối kháng với bạn bè vậy. Thắng bại không chỉ ở chiến thuật đội hình, mà còn việc dùng kỹ năng nào, khi nên tấn công, khi nào phỏng thủ nữa, vô cùng thú vị”, một game thủ nhận xét.

Bùng nổ mạnh mẽ tại 4 quốc gia

Có thể nói, sự ra mắt của KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến ở cả 4 quốc gia thuộc SEA đã cho thấy sự đầu tư quy mô, bài bản của nhà phát hành VNG. Gần như chưa có một tựa game thẻ bài chiến thuật nào ngay từ khi ra mắt đã vươn mình xây dựng một server chung cho nhiều quốc gia khác như thế.

Cũng chính thế mà ngay trước khi KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến ra mắt, gần như mọi thông tin ở tất cả các trang báo điện tử về game tại Việt Nam và các khu vực lân cận đều tập trung về sản phẩm này. Đồng thời, vào thời điểm đó, game nhanh chóng thu về hàng trăm ngàn lượt đăng ký trước để tải game và nhận thông tin, chưa tính đến con số cả trăm ngàn lượt like Fanpage khi trang này mới được mở vài ngày. Để rồi chỉ sau ít ngày ra mắt, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến đã phải mở tới hàng chục máy chủ những vẫn không đủ đáp ứng lượng người đang dồn dập đăng nhập game.

Số lượng đăng ký trước KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến gần chạm mốc 550.000

Nếu chỉ nói KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến là game hay, bom tấn không thôi có lẽ chưa đủ. Sản phẩm chính thực là bước độc phá trong dòng game thẻ bài chiến thuật. Tự do phát triển đấu sĩ, tự tư duy chiến thuật và kỹ năng cá nhân, mở rộng sân chơi ngang tầm quốc tế, thoát khỏi lối mòn về 1 cốt truyện,.... KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến thực sự đã tạo nên chất riêng, những cái nhất mà không sản phẩm nào có được.