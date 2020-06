KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến phát hành 4 nước Đông Nam Á

Game được phát triển từ series game đối kháng kinh điển King of Fighters với hệ thống nhân vật nguyên bản cộng thêm các nhân vật bổ sung từ game The Last Blade và Samurai Shodown nên gameplay mới là thể loại thẻ bài chiến thuật.

Hiện nay, game thủ có thể tham gia Đăng ký sớm KOF AllStar VNG – Quyền Vương Chiến, tham gia chuỗi hoạt động trước ngày ra mắt để “rinh” về những vật phẩm ingame hữu dụng. Bên cạnh đó, các phần quà giá trị như: iPhone 11 Pro Max 256GB, Apple Watch Series 5, Air Pod Pro, iPad pro 256… cũng được trao đến người may mắn trong dịp này.