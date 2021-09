Life is Strange Remastered Collection công bố ngày ra mắt sau nhiều lần trì hoãn

Tựa game Life is Strange: True Colors là phiên bản mới nhất trong seri đình đám của Square Enix được ra mắt vào ngày 09.09.2021 và đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Sự thành công của tựa game này đã khiến nhiều game thủ tìm kiếm các tựa game gốc, đặc biệt là do nhiều thông tin về Life is Strange Remastered Collection. Mới đây Square Enix hiện đã xác nhận rằng Life is Strange Remastered Collection sẽ ra mắt trong năm 2022.

Trước đó ngày phát hành mới của Life is Strange Remastered Collection được ấn định vào ngày 01.02.2022, tuy nhiên sau đó vào tháng 8 năm nay lịch hoãn đã được công bố với lý do là để giảm bớt áp lực của nhóm phát triển, vì hiện tại họ vẫn còn đang làm việc từ xa do tác động của đại dịch COVID-19 . Với khối lượng công việc mà Deck Nine phải đối mặt với việc phát hành Life is Strange: True Colors và DLC theo kế hoạch của nó, việc trì hoãn là hoàn toàn có thể hiểu được.

The Life is Strange Remastered Collection gồm 2 tựa game đầu tiên trong loạt Life is Strange gốc và phần tiền truyện Life is Strange: Before the Storm . Cả 2 game đều có một cuộc đại tu hình ảnh, được nâng cấp lên một game engine mới cùng với hoạt ảnh khuôn mặt được nâng cấp. Tuy nhiên, điều đặc biệt khó chịu đối với một số game thủ đã sở hữu Life is Strange: True Colors Ultimate Edition là giờ đây họ sẽ phải chờ đợi lâu hơn nhiều so với dự kiến để nhận được tất cả nội dung họ đã mua.

Life is Strange Remastered Collection phát hành ngày 01.09.2022 trên PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One và Xbox Series X/S.