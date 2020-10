LMHT: Tốc Chiến bất ngờ lùi ngày ra mắt trên App Store

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi mòn mỏi, vào ngày hôm qua (27.10), game thủ tại nhiều khu vực trên thế giới đã được đặt chân vào phiên bản Open Beta trên Android của LMHT: Tốc Chiến. Và theo lịch phát hành của Riot Games, thì hôm nay (28.10), game thủ iOS cũng sẽ được chạm tay vào trò chơi đình đám đang gây sốt này.

Mặc dù vậy vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trong lúc hàng trăm ngàn game thủ đang chuẩn bị sẵn sàng để tải game trên App Store, thì bất ngờ thời điểm "dự kiến ra mắt" đã chuyển thành 29.10. Điều này đồng nghĩa với việc các game thủ iOS sẽ phải chờ thêm 1 ngày nữa mới được trải nghiệm trò chơi.

Mới đây, các fanpage chính thức của LMHT: Tốc Chiến tại khu vực Đông Nam Á như Philippines mới đưa ra một dòng thông báo xin lỗi người dùng đang mong đợi trên nền tảng iOS. Nguyên văn thông báo như sau:

"To iOS players: We apologize for the inconvenience caused by the change in the release date of the App Store. We had to make some tweaks on the backend to get the release on the promised date. As a result, please be assured that we will start releasing for iOS on October 28th as announced."

(Tạm dịch: "Gửi đến người chơi iOS: Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện do thay đổi ngày phát hành trên App Store. Chúng tôi đã phải thực hiện một số chỉnh sửa để có được một phiên bản chính thức như đã hứa. Do đó, hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành iOS vào ngày 28.10 như đã thông báo.")

Thanh Niên Game cũng xin lưu ý rằng thời điểm 28.10 mà LMHT: Tốc Chiến thông báo ở trên là tính theo giờ Thái Bình Dương (PST), do đó, game thủ Việt cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác sẽ phải chờ đợi sang ngày 29.10.