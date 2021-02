Những tựa game được mong đợi trong năm 2021

Ngay cả khi bạn chưa chơi Horizon Zero Dawn thì Horizon Forbidden West là một game nhập vai độc quyền trên PlayStation đáng để thử. Nêu lên những nguy cơ của biến đổi khí hậu, trong tựa game mới này một lần nữa người chơi sẽ vào vai Aloy, bị mắc kẹt trên một Trái đất đang chết dần, bị bão tàn phá và cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra thảm họa. Ồ, tất nhiên là có những cỗ máy giống động vật mới để chiến đấu như những con voi bằng kim loại sẽ mang đến cho bạn những đoạn hồi tưởng về những pha Oliphaunts của Tolkien trong Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Sau khi phát hành vào năm 2017, Horizon Zero Dawn đã giành được một số giải thưởng như BAFTA và Giải thưởng của Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ cho thành tựu trong lĩnh vực game. Đến kỷ niệm thứ hai vào năm 2019, tựa game đã bán được hơn 10 triệu bản. Hãy trau dồi những kỹ năng dùng giáo và cung đồng thời sẵn sàng quay trở lại thế giới hậu khải huyền của Aloy vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Horizon Forbidden West sẽ có mặt trên các nền tảng PS4, PS5 sớm trong năm 2021.

Bản phát hành lớn thứ hai của Amazon Game Studios - New World lấy bối cảnh ở Aeternum, còn được gọi là Eternal Isle, là một thế giới lấy cảm hứng thế kỷ 17. Tại đây, bạn sẽ chiến đấu với “quân đoàn tàn bạo của Kẻ hủy diệt”, trong khi thế giới đang “khốn đốn vì sự hủy diệt”. New World là một game MMORPG thế giới mở, vì vậy bạn có thể cùng bạn bè tạo ra một nhóm và tiếp nhận tất cả những cựu anh hùng và nhà thám hiểm, những người đã khuất phục trước cái ác cổ xưa đã tràn ngập khắp vùng đất. Tuy nhiên, con người không phải là những người duy nhất trở thành con mồi của cái ác này — những sinh vật trong truyền thuyết cũng đã bị bóng tối thu phục.

Ra mắt trên nền tảng PC, hiện các game thủ đã có thể đặt trước New World trên Amazon, từ ngày 25.5.

Overwatch 2 dự kiến ra mắt trên PC và các hệ máy chơi game trong năm 2022.

Có nhiều tựa game mô phỏng đã thành công trong quá khứ như The Sims, Stardew Valley, Minecraft, American Truck Simulator. Nếu “gu” của bạn là những giao dịch bộ phận cơ thể trong không gian thì Space Warlord Organ Trading Simulator là một gợi ý hấp dẫn. Chủ nghĩa tư bản của người ngoài hành tinh và nỗi kinh hoàng về các bộ phận cơ thể chắc chắn sẽ mang đến cảm giác “chưa từng thấy trước đây”.

It Takes Two là tựa game co-op kể về một cặp vợ chồng ly hôn đã được chuyển thành búp bê. Để trở thành con người trở lại, họ phải giải đố, phối hợp và lập chiến lược để vượt qua nhiều thử thách kỳ lạ khác nhau, hy vọng sẽ giúp họ hàn gắn mối quan hệ.

It Takes Two sẽ ra mắt trên PS5 , Xbox X/S, PS4, Xbox One , PC dự kiến ngày 26.3.