Phi Nhân Học Viện - Game MOBA di động chủ đề 'học đường' từ NetEase

Phi Nhân Học Viện (Extraordinary Ones) là game MOBA di động được phát triển bởi NetEase, điểm khác biệt của trò chơi so với các game mobile cùng thể loại là việc sử dụng chủ đề học đường với hình ảnh được thiết kế theo phong cách anime (hoạt hình) Nhật Bản. NetEase Games cho biết, Extraordinary Ones Global (Phi Nhân Học Viện bản quốc tế) sẽ được phát hành tại các khu vực Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Đại Dương, Trung Đông, Châu Phi, Cộng đồng Các Quốc gia Độc lập (CIS) và Ấn Độ. Bản quốc tế sẽ hoạt động độc lập và có máy chủ riêng chứ không sử dụng chung máy chủ với Extraordinary Ones Asia (phiên bản Châu Á) do Hero Entertainment vận hành.

Phi Nhân Học Viện có bối cảnh diễn ra tại thành phố hư cấu Esper, nơi con người, quái vật và những sinh vật siêu nhiên khác sống cùng nhau trong sự hòa hợp tương đối. Thành phố cũng có một học viện lớn, nơi sinh viên đến để đào tạo để trở thành bậc thầy về nghệ thuật chiến đấu. Các trận đấu được đánh giá là căng thẳng và có nhịp độ nhanh, liên quan đến hai đội gồm 5 người tham gia để xem ai có thể vượt lên dẫn đầu. Khi ra mắt, trò chơi sẽ có 36 nhân vật độc đáo để mở khóa và chơi như với những nhân vật mới xuất hiện hàng tuần.

Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin về Phi Nhân Học Viện tại đây.