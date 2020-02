Phim chuyển thể Call of Duty bị hoãn vô thời hạn

Call of Duty có lẽ đã không còn là cái tên xa lạ đối với cộng đồng game thủ toàn cầu, thương hiệu game bắn súng ăn khách ra đời từ năm 2003 này đã có đến 16 phiên bản chính thức, bán được hàng trăm triệu bản và tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp game. Không quá khi nói rằng, Call of Duty là một trong những tượng đài nổi bật nhất của thế giới game trong quãng thời gian đầu thế kỷ 21.

Với chất liệu gameplay mang tính điện ảnh cao, lấy cảm hứng từ nhiều cuộc chiến tranh nổi tiếng trong lịch sử... Call of Duty dĩ nhiên không nằm ngoài sự chú ý của những nhà làm phim. Vào năm 2015, dự án phim chuyển thể từ Call of Duty đã được Activision khởi động.

Tuy nhiên, phim chuyển thể từ game luôn là một câu chuyện đầy trắc trở đối với các nhà sản xuất. Mới đây, đạo diễn được chọn lựa để thực hiện dự án chuyển thể Call of Duty là Stefano Sollima đã chính thức khẳng định bộ phim Call of Duty đã bị hoãn vô thời hạn. Mặc cho thực tế rằng kịch bản bộ phim đã gần hình thành bộ khung, do đích thân Stefano Sollima và Scott Silver (biên kịch vừa xuất sắc đồng nhận giải Oscar với kịch bản phim Joker) chấp bút.