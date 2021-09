PS5 có thể tương thích với cả SSD có tốc độ thấp

Trong thử nghiệm mới nhất, Digital Foundry tiến hành so sánh XPG Gammix S50 Lite với SSD mặc định của PS5 và Sabrent Rocket 500GB (tốc độ 5.000MB/giây) trong các bài kiểm tra, bao gồm cả thời gian tải các trò chơi PS5 như Ratchet and Clank: Rift Apart và Spider-Man : Miles Morales. Thử nghiệm đã đo đạc thời gian sao lưu trò chơi của từng loại ổ đĩa khi đưa chúng vào ổ cứng gắn ngoài Seagate, vì Sony hiện cho phép lưu trữ trò chơi PS5 và PS4 từ ổ cứng truyền thống.