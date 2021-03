Sniper Elite được chuyển thể thành phim điện ảnh

Ra mắt vào năm 2005, Sniper Elite là một trong những dòng game nổi tiếng nhất lấy đề tài cuộc thế chiến lần thứ hai, với nhân vật chính Karl Fairburne - một xạ thủ khét tiếng của lực lượng đồng minh. Đến nay, Sniper Elite đã có đến 8 phiên bản lớn nhỏ khác nhau, đồng thời tạo dấu ấn không thể nhầm lẫn bằng hiệu ứng camera mô phỏng chân thật đường đạn.

Trước làn sóng chuyển thể phim từ game đang rộ lên thời gian gần đây, thông tin dự án Sniper Elite phiên bản điện ảnh được hé lộ mới đây đã không khiến cộng đồng game thủ ngạc nhiên. Cụ thể, bộ phim sẽ do Brad Peyton ngồi ghế đạo diễn (nổi tiếng với Rampage do The Rock thủ vai) và Jean-Julien Baronnet (người đứng sau phim điện ảnh Assassin's Creed) đồng sản xuất cùng hãng Rebellion - đơn vị phát triển nên Sniper Elite.