The Last Of Us Part 2 là một trong những "siêu phẩm" được trông đợi nhất của ngành game trong năm 2020, tuy nhiên, do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , Sony và hãng phát triển Naughty Dog đã quyết định hoãn phát hành vô thời hạn tựa game này - như Thanh Niên Game đã thông tin trong bài viết trước đây

Trong bối cảnh chưa có thông báo về lịch phát hành mới của The Last Of Us Part 2, Sony lại khiến game thủ càng thêm bất an khi quyết định hoàn tiền Pre-order đối với phiên bản phát hành online của The Last Of Us Part 2. Nếu bạn đã đặt trước tựa game này, rất có thể ngay lúc này email và tài khoản của bạn đã nhận được thông báo từ Sony.