State Of Decay 2 sẽ lên Steam từ ngày 13.3

Ra mắt độc quyền trên Microsoft Store và Xbox One vào năm 2018, State Of Decay 2 là một trong những tựa game chiến lược quan trọng của Microsoft để phát triển mảng cộng đồng game thủ của hãng này. Trò chơi được phát triển bởi Undead Labs, khai thác đề tài Zombie (xác sống) quen thuộc. Gây chú ý bởi thế giới mở rộng lớn, mang lại gameplay tự do, đề cao tính đồng đội giữa các game thủ với nhau.