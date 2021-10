Sự kiện The Game Awards 2021 sẽ trở lại vào tháng 12 này

Kể từ khi thành lập, The Game Awards đã trở thành một trong những sự kiện hàng năm quan trọng đối với ngành công nghiệp game khi vinh danh những tựa game hay nhất trong năm và mang đến cho khán giả những kế hoạch mới của các nhà phát triển.

Giải thưởng The Game Awards bắt đầu vào năm 2014 do Geoff Keighley thành lập và hợp tác cùng với những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực phát triển game và truyền thông, chẳng hạn như Nintendo và IGN. The Game Awards đóng vai trò là sự kế thừa tinh thần cho Spike Video Game Awards kéo dài từ năm 2003 đến năm 2013, là sự kiện lớn trong hệ thống MTV Movie Awards. Sự kiện The Game Awards 2020 đã trở thành một sự kiện ảo với một số ít người có mặt trong trường quay trong khi hầu hết các diễn giả đều kết nối từ xa do tác động của đại dịch COVID-19

The Game Awards 2021 sẽ trở lại hình thức sự kiện truyền thống vào ngày 9.12 và được phát trực tuyến từ Nhà hát Microsoft ở Los Angeles, California, nơi đã tổ chức sự kiện từ năm 2015 đến năm 2019. Ngoài tiết mục trao giải thưởng, khán giả có thể được thưởng thức các phần trình diễn âm nhạc và ra mắt giới thiệu các game mới

2021 sẽ là một năm quan trọng cho sự kiện này, đặc biệt là sau thành công của The Game Awards 2020. Sự kiện đã thu hút hơn 83 triệu lượt xem trực tuyến, nhiều nhất trong lịch sử của The Game Awards mặc dù chỉ là một sự kiện ảo. Tại sự kiện này The Last of Us 2 đã thắng lớn với 11 giải thưởng bao gồm Game của năm. Hades Ghost of Tsushima và Final Fantasy 7 Remake cũng ra về với nhiều giải thưởng khác.