Tân binh The Day Before dự sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của The Last of Us

The Day Before có rất nhiều điểm tương đồng với The Last of Us của Naughty Dog trong thiết kế đồ hoạ và thậm chí trong một chừng mực nào đó là cả bảng màu. Ngay từ khi đoạn trailer gameplay được tiết lộ, nhiều người đã bắt đầu so sánh nó với The Last of Us và The Division. Nhiều ý tưởng của The Day Before dường như được lấy cảm hứng từ một trong hai trò chơi này, điều này đã làm dấy lên rất nhiều sự bàn tán từ các fan hâm mộ.

Ngay từ đầu, những điểm tương đồng giữa The Last of Us và The Day Before dường như đã rõ ràng. Nhìn sơ qua áp phích của trò chơi cho thấy những điểm tương đồng nổi bật giữa cả hai trò chơi khi hình ảnh của nhân vật chính dường như có tư thế tương tự như Ellie như được thấy trong áp phích của The Last of Us 2. Đoạn gameplay cho thấy người chơi đi vào một cửa hàng tạp hóa và bị phục kích bởi kẻ thù, điều này tương tự như những gì đã thấy trong đoạn trailer của The Last of Us 2.

Ngay từ đầu đoạn trailer, người chơi được chào đón với cơ chế chuyển động nặng nề giống như The Last of Us của Naughty Dog. Ngay cả cơ chế bắn súng và lối chơi tàng hình trông rất giống The Last of Us. Cả hai trò chơi đều có những khẩu súng có độ giật lớn giúp tăng cường sự thiếu kinh nghiệm của các nhân vật chính với vũ khí, điều này phù hợp khi cả hai đều là những người sống sót.

Về cốt truyện, cả hai trò chơi đều có xu hướng sử dụng các bối cảnh và cốt truyện tương tự nhau, và The Day Before dường như đang dựa vào thành công của The Last of Us trong phần này để đạt được cùng một nhịp điệu câu chuyện về cảm giác mất mát và chia ly. Cả hai trò chơi đều có bối cảnh thế giới hậu tận thế, nơi một thành phố đã bị phá hủy bởi một loại virus chết người và mọi người xung quanh đang tìm cách để tồn tại.

Mặc dù có những điểm tương đồng, cả hai trò chơi này đều khác nhau đáng kể ở nhiều khía cạnh chính. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là các tựa game The Last of Us là trải nghiệm theo hướng tường thuật dành cho một người chơi trong khi The Day Before là một trò chơi MMO dựa trên việc hợp tác với những người chơi ngẫu nhiên và bạn bè. Đoạn giới thiệu gameplay cho thấy người chơi chế tạo một chiếc băng để tự chữa lành vết thương và việc sử dụng vật phẩm cho thấy có rất nhiều yếu tố sinh tồn trong game

Mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin về The Day Before tại thời điểm này, nhưng có vẻ như trò việc “sao chép" The Last of Us không phải là một quyết định tồi. Việc chuyển hướng sang một game nhiều người chơi, một MMO thế giới mở là một dấu hiệu tốt.

The Day Before hiện đang được phát triển cho nền tảng PC.