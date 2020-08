The Lord of the Rings: Gollum ra mắt đoạn trailer đầu tiên

The Lord of the Rings là thương hiệu đã quá nổi tiếng trong ngành giải trí , riêng đối với mảng game, hai phần Shadow of Mordor chính là những điểm nhấn gây ấn tượng nhất thời gian gần đây. Nhờ những dư vị thành công của loạt game này, một thương hiệu game "Chúa Nhẫn" khác cũng đang được chú ý ngay khi vừa công bố, đó là The Lord of the Rings: Gollum.

Bên cạnh "sức nặng" từ thương hiệu "Chúa Nhẫn", có hai lý do khiến The Lord of the Rings: Gollum trở nên đáng chú ý và gây tò mò. Thứ nhất, The Lord of the Rings: Gollum là game được phát triển dành cho thế hệ Console kế tiếp ( PS5 Xbox Series X ), được công bố ngay khi hai hệ máy này vừa ra mắt. Thứ hai, The Lord of the Rings: Gollum gây tò mò bởi cách tiếp cận khá lạ lùng, thay vì hóa thân thành các nhân vật chính diện nổi tiếng như Gandalf, Aragorn, Legolas,... nhân vật chính lần này sẽ là Gollum - sinh vật bị đày đọa vì nỗi ám ảnh về chiếc nhẫn One Ring.