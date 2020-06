Sắp tới, Kingdom Hearts sẽ tiếp tục có thêm một phiên bản spin-off trình làng: Kingdom Hearts: Melody of Memory. Một điều khá thú vị là Kingdom Hearts: Melody of Memory sẽ được xây dựng trên cấu trúc... game âm nhạc, đưa người chơi phiêu lưu nhiều thế giới khác nhau và trải nghiệm gần 140 bài nhạc. Dự kiến, Kingdom Hearts: Melody of Memory sẽ ra mắt cuối năm 2020 trên cả Xbox One, PS4, và Nintendo Switch.