Tổng hợp những tựa game PS5 đã được xác nhận đến thời điểm hiện tại

Dù các thị trường game tại phương Tây đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 , cả Microsoft và Sony dường như vẫn đang triển khai lộ trình ra mắt Console thế hệ kế tiếp (Next-Gen) đúng như kế hoạch ban đầu. Trong đó, Sony PlayStation 5 (PS5) đang là hệ máy nhận được sự quan tâm hàng đầu, nhờ vào tệp người dùng PS4 khổng lồ, vượt trội hơn nhiều so với nền tảng Xbox.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà phát hành lớn trong ngành game như Sony, Ubisoft, Epic Games, EA,... đã bắt đầu rục rịch công bố các tựa game sẽ có mặt trên nền tảng PS5. Trong phạm vi bài viết này, chuyên mục Game báo Thanh Niên xin được điểm qua danh sách trò chơi đang rất được quan tâm này.

Ubisoft là một trong những cái tên "năng động" nhất, khi đã công bố khá nhiều thông tin liên quan đến hệ máy PS5. Cái tên đáng chú ý nhất hiển nhiên chính là Assassin's Creed Valhalla, vốn sẽ xuất hiện ngay trên PS5 ở thời điểm hệ máy này ra mắt. Phiên bản kế tiếp của dòng game Watch Dogs là Watch Dogs: Legion cũng sẽ góp mặt ở thời điểm cuối 2020 - đầu 2021 và đã có xác nhận sẽ ra mắt trên PS5. Ngoài ra, Rainbow Six Siege cũng được đồn đoán sẽ dịch chuyển lên hệ máy PS5, nhờ vào những thành công về mặt cộng đồng trong vài năm gần đây. Bên cạnh đó, người anh em cùng mái nhà của Rainbow Six Siege là Rainbow Six Quarantine cũng sẽ góp mặt trên Console thế hệ kế tiếp, nhưng vẫn còn rất ít thông tin về trò chơi này.

Về phía đại gia đình Epic Games, bên cạnh màn công bố được chào đón nồng nhiệt về engine đồ họa Unreal Engine 5, hãng này cũng đã xác nhận Godfall - một IP game hoàn toàn mới - sẽ có mặt trên nền tảng PS5. Dĩ nhiên, tựa game đình đám của Epic Games là Fortnite cũng sẽ không bỏ qua cơ hội góp mặt trên nền tảng mới.

Destiny 2 sẽ có mặt trên PS5, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên dữ liệu người chơi ở các nền tảng tiền nhiệm. Dù dòng game lừng danh Call of Duty: Modern Warfare/Warzone xuất hiện trên nền tảng này dường như đã là điều chắc chắn, ngoài ra, một dự án Call of Duty hoàn toàn mới cũng được đồn đoán đang phát triển cho hệ máy PS5.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 (Paradox) vốn đã rất được chú ý khi còn ở giai đoạn vừa công bố thông tin, đã được xác nhận sẽ góp mặt trên PS5. Quantum Error (Team Kill), Outriders (Square Enix), The Lord of the Rings: Gollum (Daedalic Entertainment), Scarlet Nexus (Bandai Namco)... cũng là những cái tên đã được xác nhận và được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện". Một điểm thú vị là Dirt 5 (vốn thường được xem là "đồng mình" của Microsoft) cũng sẽ góp mặt trên PS5 ngay từ những ngày đầu.

Ngoài ra, dù chưa có công bố chính thức từ nhà phát hành, những tựa game sau đang có nhiều tin "rò rỉ" liên quan đến việc sớm xuất hiện trên PS5: Battlefield 6, Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls VI, Warframe.