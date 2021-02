Top 5 tựa game khủng sẽ đổ bộ vào tháng 5.2021

Tuy nhiên, năm 2021 có thể có một ngoại lệ. Giả sử không có bất kỳ sự cố nào thì tháng 5.2021 đã có một số bản phát hành lớn rất được mong đợi.

Dưới đây là các tựa game “khủng" sẽ ra mắt vào tháng 5:

Nhiều người hâm mộ tỏ ra khá thích thú nhân vật Dimitrescu, nhân vật phản diện chính của trò chơi, cũng như các yếu tố từ Resident Evil 4 hư hệ thống kho giống hệt RE4, cũng như một nhân vật thương gia mới tên là The Duke.

Đồ họa của Mass Effect đã được cải thiện trong Legendary Edition đồng thời tính năng tuỳ biến nhân vật cũng đã được thêm vào. Ra mắt chỉ một tuần sau Resident Evil Village, Mass Effect: Legendary Edition vẫn đang là một trong những bản phát hành lớn nhất của tháng 5.2021.

Một trong những điểm độc đáo của Deathloop là chế độ nhiều người chơi bất đối xứng. Theo đó một người chơi khác sẽ nhập vai vào một nhân vật tên là Julianna, người có mục tiêu là ngăn chặn Colt giết tất cả các mục tiêu của mình. Điều này có nghĩa là những người đóng vai Julianna về cơ bản đang cố gắng phá hoại người đóng vai Colt, điều này chắc chắn tạo ra một trải nghiệm nhiều người chơi độc đáo.

Những ai không muốn gặp rắc rối bởi Julianna do người chơi điều khiển có thể chọn không tham gia vào chế độ nhiều người chơi. Đây có thể sẽ là một quyết định phổ biến khi Deathloop ra mắt vào ngày 21.5.

Người chơi đã chờ đợi nhiều năm cho tựa game nhập vai hành động thế giới mở Biomutant, nơi người chơi điều khiển một sinh vật giống loài gặm nhấm. Biomutant đã được so sánh với The Legend of Zelda: Breath of the Wild cũng như các trò chơi nổi tiếng như Middle-earth: Shadow of Mordor. Biomutant dự kiến ra mắt trên PC, PS4 và Xbox One vào cuối tháng 5.