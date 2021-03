Top những game hay nhất trên Xbox Game Pass trong tháng 3.2021 (Phần 1)

Mặc dù nhiều người có thể cảm thấy khó chịu với phí thuê bao nhưng những dịch vụ mà Xbox Game Pass mang lại dường như khá hời khi game thủ có quyền chơi một số lượng đáng kinh ngạc các tựa game trải dài từ những game indie đến game bom tấn hạng A với mức phí hàng tháng hợp lý đến bất ngờ.

Dưới đây là những trò chơi hay nhất trên Xbox Game Pass . Các tựa game được liệt kê ở đây sẽ bao gồm các tựa game có sẵn trên EA Play, đi kèm với đăng ký Game Pass Ultimate.

1. Halo: The Master Chief Collection

Thể loại: Bắn súng góc nhìn thứ nhất

Nhà phát triển: 343 Industries

X/S nâng cao: Có

Bộ sưu tập các tựa game Halo này của 343 Industries đã nỗ lực để tạo nên sự bất tử cho serie. Không chỉ có những tựa game Halo chính (không tính Halo 5: Guardians), mà cả Halo 3: ODST và Halo: Reach cũng được thêm vào. Từ kiểu chơi co-op được yêu thích đến các trận đấu Firefight gay cấn đến các chế độ nhiều người chơi mang tính biểu tượng, Master Chief Collection có tất cả. Bất kỳ fan hâm mộ nào của Halo nhất định nên thử trên Xbox Game Pass. Và đối với những người chưa bao giờ hoàn thành Master Chief’s saga, đây là cơ hội tốt để thử sức.

2. What Remains Of Edith Finch

Thời lượng ước tính: 2 giờ

Thể loại: Khám phá góc nhìn thứ nhất

Nhà phát triển: Giant Sparrow

X/S nâng cao: Không

What Remains of Edith Finch mang đến một trải nghiệm độc đáo không thể phủ nhận trong đó Edith Finch trở về ngôi nhà cũ của gia đình để khám phá những bí mật đằng sau một lời nguyền. Trong khi khám phá các căn phòng to lớn, cô phát hiện những câu chuyện về các thành viên đã qua đời. Các kịch bản được diễn ra sẽ khiến người chơi thích thú và gây sốc khi họ được đưa qua cả hai cuộc phiêu lưu thú vị đầy ma thuật và những câu chuyện tưởng tượng gợi lên cảm giác hoàn toàn không giống bất kỳ tựa game hoặc phim, truyện nào khác.

3. Prey

Thời lượng ước tính: 25 giờ

Thể loại: Phiêu lưu bắn súng góc nhìn thứ nhất

Nhà phát triển: Arkane Studios

X/S nâng cao: Không

Hòa mình vào một vũ trụ khoa học viễn tưởng được xây dựng hoàn hảo như Prey là một trải nghiệm không giống ai. Nhập vào tâm trí của Morgan Yu, người chơi phải làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau thảm họa xảy ra với trạm vũ trụ Talos I. Một dạng sống ngoài hành tinh kỳ lạ được gọi là Typhon đã chiếm đóng, và Morgan phải đối mặt với mối đe dọa đặc biệt mà chúng gây ra cho những người còn sống trên trạm. Arkane Studios pha trộn các khía cạnh của Dishonored, BioShock và Soma theo một cách tuyệt vời, trong đó người chơi lựa chọn cách họ muốn giải quyết các vấn đề gặp phải. Họ có thể hành động kiểu lén lút, nâng cấp vũ khí và có được sức mạnh gần như siêu nhiên từ Neuromods hoặc sử dụng GLOO Cannon tiện dụng để giải quyết mối đe dọa từ Typhon. Sự hấp dẫn của Prey không chỉ đến từ thế giới nhập vai trong câu chuyện của nó mà còn từ hàng loạt lựa chọn phong cách chơi đa dạng.

4. Fallout 4

Thời lượng ước tính: 70 giờ

Thể loại: Nhập vai hành động

Nhà phát triển: Bethesda

X/S nâng cao: Không

Tựa game nhập vai hậu khải huyền mới nhất của Bethesda đã được đưa lên Game Pass. Trong vai Lone Survivor của Vault 111, người chơi phải đối mặt với việc truy tìm con trai của họ sau khi anh ta bị một nhóm lính đánh thuê và nhà khoa học bí ẩn bắt cóc. Đó sẽ là một trải nghiệm vất vả với những kẻ đột biến đáng sợ ở các vùng đất hoang nhiễm phóng xạ, những kẻ cướp phá và những tàn tích bị bỏ hoang lâu ngày che giấu những nguồn cung cấp thiết yếu.

Tuy cốt truyện và đối thoại mờ nhạt nhưng quang cảnh vùng đất hoang bị tàn phá bởi chiến tranh hạt nhân là "đẹp" không thể rời mắt, và nét quyến rũ về thế giới mở đặc trưng của Bethesda vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra game thủ còn có thể chơi các bản mod ấn tượng để thêm gia vị cuộc sống bằng sức sáng tạo vô biên của cộng đồng.

5. Forza Horizon 4

Thời lượng ước tính: 13 giờ

Thể loại: Mô phỏng đua xe

Nhà phát triển: Playground Games

X/S nâng cao: Có

Trong Forza Horizon 4 người chơi sẽ lái xe qua những khung cảnh tuyệt đẹp của Vương quốc Anh ở tốc độ 150 dặm/ giờ. Forza Horizon 4 làm cho việc đua xe mô phỏng trở nên dễ dàng, kết hợp các thử thách của tay đua arcade. Chưa kể đến việc Horizon 4 dễ dàng là một trong những trò chơi đẹp nhất trên bảng điều khiển hiện đại - và nó trông còn đẹp hơn trên Series X. Thương hiệu Horizon đã hoàn thiện trong hơn 15 năm, và nó cho thấy: Forza Horizon 4 là hình mẫu cho tất cả các tựa game đua xe khác.

6. Tetris Effect: Connected

Thời lượng ước tính: 7 giờ

Thể loại: Câu đố

Nhà phát triển: Monstars, Resonair, Stage Games

X/S nâng cao: Có

Có một chút hiệu ứng ma thuật bổ sung trong Tetris đã đưa tựa game xếp hình năm 1984 lên một tầm cao mới. Điểm đặc sắc của Tetris Effect là “chế độ hành trình” dài khoảng 2 giờ, đưa người chơi vào giữa một loạt hiệu ứng ánh sáng điện và laser và hiệu ứng thiên văn hiện đại. Kết hợp với chế độ nhiều người chơi và phiên bản cực lớn của trò chơi gốc, Tetris Effect: Connected là gói đầy đủ.

7. The Walking Dead

Thời lượng ước tính: 13 giờ

Thể loại: Phiêu lưu

Nhà phát triển: Telltale Games

X/S Nâng cao: Không

Tựa game The Walking Dead của Telltale đã đem đến thành công vượt bậc cho studio, cũng như sự phổ biến của thể loại phiêu lưu đồ họa đương đại. Tận dụng sự nổi tiếng của The Walking Dead sau khi nó được chuyển thể thành một loạt phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng, ban đầu The Walking Dead có góc nhìn của cựu phạm nhân Lee, người có hành trình đến nhà tù bị gián đoạn bởi sự bùng phát zombie . Cuối cùng, trọng tâm chuyển sang Clementine trẻ tuổi và theo dõi sự sinh tồn của cô ấy vốn đầy rẫy khó khăn trong bối cảnh tàn phá của hậu tận thế. Câu chuyện thay đổi tương ứng theo lựa chọn của người chơi làm cho mọi lựa chọn đối thoại đều có vẻ căng thẳng.

