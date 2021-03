Top những game hay nhất trên Xbox Game Pass trong tháng 3.2021 (phần 2)

Dưới đây là những trò chơi hay nhất trên Xbox Game Pass . Các tựa game được liệt kê ở đây sẽ bao gồm các tựa game có sẵn trên EA Play, đi kèm với đăng ký Game Pass Ultimate.

8. Ori & The Will Of The Wisps

Thời lượng ước tính: 12 giờ

Thể loại: Phiêu lưu màn hình ngang

Nhà phát triển: Moon Studios

X/S nâng cao: Có

Ori and the Will of the Wisps là một tựa game được đầu tư rất nhiều về hình ảnh, chất nghệ thuật mà các chuyển động và hình nền của nhân vật được chăm chút một cách đáng kinh ngạc. Ngay cả âm nhạc cũng rất tuyệt. Tuy nhiên, Ori không chỉ đơn giản là một trò chơi tuyệt vời vì đồ họa mà còn rất tinh tế về mặt chức năng.

Phong cách game màn hình ngang vẫn được duy trì từ phần đầu tiên, Ori and the Blind Forest nay đã bổ sung thêm nhiều công cụ di chuyển hơn cho người chơi tùy ý sử dụng. Cơ chế chiến đấu mới cũng đã được thêm vào đã biến Ori and the Will of the Wisps là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh đẹp mắt, cách kể chuyện đầy cảm xúc và các yếu tố gameplay được trau chuốt hoàn hảo.

9. Mass Effect 2 (EA Play)

Thời lượng ước tính: 25 giờ

Thể loại: Nhập vai hành động góc nhìn thứ ba

Nhà phát triển: BioWare

X/S nâng cao: Không

Mặc dù các phần sau đã được ra mắt nhưng Mass Effect 2 vẫn là đỉnh cao trong serie. Chỉ huy Shepard và phần còn lại của phi hành đoàn Normandy SR-2 phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng trong với thiên hà.

Mối đe dọa Reaper đang ngày càng gia tăng và người chơi phải đảm nhận vai trò của Chỉ huy Shepard để lên kế hoạch giải quyết kẻ thù này. Mass Effect 2 thực sự là game hay nhất của BioWare với cuộc đối thoại hấp dẫn giữa các nhân vật, các phân cảnh chiến đấu hấp dẫn. Bất chấp độ tuổi của game nhập vai cổ điển này, đây là một trò chơi đáng để thử.

10. Slay The Spire

Thời lượng trận đấu: 20-60 phút

Thể loại: Deck-Builder Roguelike

Nhà phát triển: Mega Crit Games

X/S Nâng cao: Không

Đây là một trò chơi cân bằng hoàn hảo, đan xen giữa việc đủ đơn giản cho người mới và đủ sâu cho những người kỳ cựu trong thể loại này.

Slay the Spire là game một người chơi, trong đó kẻ thù không bị giới hạn khiến người chơi cảm thấy độc đáo và thú vị. Bất kỳ ai yêu thích dòng game cổ điển như Magic: The Gathering đều sẽ cảm thấy tiếc nuối khi chưa thử qua Slay the Spire.

11. Sea Of Thieves

Thể loại: Phiêu lưu trực tuyến

Nhà phát triển: Rare

X/S nâng cao: Có

Vấp phải những lời chỉ trích liên quan đến việc thiếu nội dung từ ban đầu, Sea of Thieves đã dần dần tích lũy thêm nhiều hoạt động trong trò chơi. Game phỏng cướp biển sống động thú vị của Rare đưa bạn lên bến với một con tàu - và phần còn lại là tùy thuộc vào bạn.

Có nhiều hoạt động như hoàn thành nhiệm vụ cho một trong các công ty thương mại, tìm kiếm những người chơi khác để tham gia một số trò chơi PVP hồi hộp, hay nhảy từ hòn đảo này sang hòn đảo khác nhưng tựa game này sẽ không có một hướng đi cụ thể.

Tuy nhiên, đó lại là một phần nội tại của sự quyến rũ của nó. Các game thủ nên mời thêm vài người bạn cùng trải nghiệm game này khi cuộc đời của tên cướp biển thực sự tỏa sáng khi nó được sống cùng với một vài đồng đội trung thành.

12. Skyrim

Thời lượng ước tính: 34-100 giờ

Thể loại: Nhập vai thế giới mở

Nhà phát triển: Bethesda Game Studios

X/S nâng cao: Không

Elder Scrolls đã làm khái niệm game nhập vai thế giới mở trở nên phổ biến trong nhiều thập kỷ nay, và Skyrim là tựa game kế thừa xuất sắc. Nhiệm vụ đánh bại Alduin của Dragonborn là một cảnh tượng mà hiếm có game nhập vai nào sánh bằng.

Phong cảnh Skyrim băng giá tuyệt đẹp không thể cưỡng lại với số lượng nội dung “tùy chọn” gần như vô tận. Ngoài ra người chơi còn có thể chơi các bản mod do cộng đồng sáng tạo trên các dòng máy Xbox và đây là một trong những trò chơi giàu nội dung nhất hiện có trên Game Pass.

13. Celeste

Thời lượng ước tính: 11 giờ

Thể loại: Phiêu lưu trên nền tảng 2D

Nhà phát triển: Matt Makes Games

X/S nâng cao: Không

Các tựa game thường đưa người chơi vào một cuộc phiêu lưu, nhưng Celeste mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới cho khái niệm này. Người chơi điều khiển Madeline, một phụ nữ trẻ đang leo lên đỉnh núi Celeste. Trên đường đi, cô phải đối mặt với những con quỷ bên trong trong khi vẫn kiên định với mục tiêu của mình.

Câu chuyện sâu sắc được bao bọc trong những cạm bẫy của một người, nhưng bản chất khó khăn của lối chơi gắn liền với các chủ đề mà câu chuyện đem đến choi người chơi. Celeste không dành cho những người yếu tim, nhưng hoàn thành tựa game này sẽ mang đến một cảm giác thành tựu khó tả.

14. Final Fantasy 7 (Original)

Thời lượng ước tính: 40 giờ

Thể loại: JRPG

Nhà phát triển: Square

X/S nâng cao: Không

Final Fantasy 7 cho đến ngày nay là tiêu chuẩn so sánh để đánh giá các tựa game JRPG. Cuộc đấu tranh của Cloud và băng nhóm để cứu hành tinh đã mang đến thành công cho Square Enix và vẫn còn hoành tráng ngay cả ngày nay.

Các tựa game như Final Fantasy 7 Remake được các game thủ ngóng chờ cũng đủ nói lên sức nóng của dòng game này. Trong Final Fantasy 7 (Original) người chơi sẽ chiến đấu theo lượt, mang đến hoài niệm về dòng game có lịch sử lâu đời và hấp dẫn sâu sắc.

15. Alien: Isolation

Thời lượng ước tính: 20 giờ

Thể loại: Kinh dị sinh tồn góc nhìn thứ nhất

Nhà phát triển: Creative Assembly

X/S nâng cao: Không

Phần lớn các trò chơi dựa trên loạt phim Alien là những game bắn súng điên cuồng lấy cảm hứng từ bộ phim phần tiếp theo về không gian của James Cameron - Aliens. Thay vào đó, Alien: Isolation chọn lấy bối cảnh và phong cách kinh dị dựa trên Alien gốc cổ điển của Ridley Scott.

Những người hâm mộ bộ phim của Scott chắc chắn sẽ hài lòng với Isolation. Alien: Isolation tạo ra một trong những trải nghiệm kinh dị hồi hộp nhất trong lịch sử game nhờ vào AI tuyệt vời. Bản năng săn mồi hoàn hảo của Xenomorph khiến người chơi cảm thấy như thể mỗi bước đi của họ đều được lắng nghe, và không có gì giải tỏa được sự căng thẳng đó.