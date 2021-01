'Trùm cuối' Gabe Newell cho biết Valve đang phát triển tựa game mới

Trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành tại Mỹ, Gabe Newell - tỉ phú ngành game, "trùm cuối" của gã khổng lồ Valve - đã lựa chọn New Zealand làm nơi nghỉ dưỡng và "trú ẩn" khỏi ảnh hưởng đại dịch. Khá thú vị là càng ở lâu tại New Zealand, vị tỉ phú này có vẻ càng "khoái" đất nước nổi tiếng xinh đẹp này.

Trong buổi phỏng vấn mới đây với các kênh truyền thông New Zealand, Gabe Newell cho biết ông đang xem xét đến khả năng sẽ tổ chức The International (Dota 2) và CS:GO Majors - hai giải đấu eSports quan trọng hàng đầu của Valve - tại New Zealand. Đồng thời, cũng với trạng thái cởi mở, Gabe Newell khẳng định rằng Valve đang trong giai đoạn phát triển các tựa game hoàn toàn mới.

Theo Gabe Newell, nhờ vào những thành công của Half-Life: Alyx , bản thân ông lẫn đội ngũ Valve đã được "hâm nóng" niềm đam mê phát triển dòng game chơi đơn (Singleplayer), sau một thời gian dài chỉ tập trung cho các game chơi mạng (Multiplayer) hoặc eSports.