Tựa game Trung Quốc đóng cửa sau khi bị kiện “nhái” Rainbow Six Siege

Area F2 không phải là cái tên quá xa lạ với cộng đồng game thủ, trong suốt thời gian qua trò chơi này đã được quảng bá khá mạnh mẽ, được so sánh trực diện và mặc nhiên xem như phiên bản di động của Rainbow Six Siege. Area F2 sở hữu phong cách thiết kế, cấu trúc gameplay, hệ thống nhân vật,...gần như không khác biệt so với Rainbow Six Siege.

Vấn đề đáng nói ở chỗ, Area F2 không sở hữu quyền sử dụng thương hiệu/hình ảnh Rainbow Six Siege. Trò chơi này do Ejoy phát triển, một công ty con của gã khổng lồ Alibaba ( Trung Quốc ). Trong khi đó, Rainbow Six Siege là tựa game eSports đình đám do Ubisoft phát triển và phát hành, sở hữu cộng đồng game thủ khá đông đảo.

Sau thời gian nghiên cứu và thu thập bằng chứng, mới đây, Ubisoft đã chính thức "tung cú đấm" pháp lý về phía Area F2 và Ejoy, cáo buộc trò chơi này "đạo nhái" Rainbow Six Siege. Luận điểm chính của Ubisoft là Area F2 sở hữu quá nhiều điểm tương đồng, đạt đến ngưỡng khiến người dùng lầm tưởng đây là phiên bản di động chính thức của Rainbow Six Siege, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi kinh doanh và thương hiệu.

Ngay khi bị lôi ra tòa, Ejoy gần như không kháng cự và đã tự dừng phát hành Area F2. Hiện tại, trò chơi "đạo nhái" Rainbow Six Siege này đã bị tạm gỡ khỏi cả hai cửa hàng của Google và Apple, với lời hứa hẹn từ Ejoy rằng sẽ sớm chỉnh sửa và tối ưu lại trò chơi. Ngoài ra, người dùng đã nạp tiền vào Area F2 có thể yêu cầu hoàn tiền lại ngay từ hôm nay.