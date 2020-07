Ubisoft hoãn vô thời hạn The Settlers

Dù sở hữu gameplay tương đối kén người chơi, nhưng cái tên The Settlers luôn là một phần không thể thiếu trong lịch sử phát triển của dòng game chiến thuật nhiều năm qua. Ra mắt lần đầu vào năm 1993, The Settlers nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lối chơi độc đáo, kết hợp thể loại quản lý, mô phỏng, xây dựng thành phố... Tính đến thời điểm hiện tại, The Settlers đã có 12 phiên bản, trong đó phiên bản chính thống mới nhất là The Settlers 7 ra mắt vào 2010 - đồng nghĩa với việc dòng game này đã vắng bóng 10 năm trời.

Theo dự kiến, lẽ ra thương hiệu The Settlers sẽ được "hồi sinh" (reboot) vào năm nay, nhưng lại một lần nữa, Ubisoft đưa ra thông báo hoãn ngày phát hành vô thời hạn phiên bản này - mặc cho thực tế là qua nhiều đoạn trailer được công bố suốt hai năm nay, trò chơi dường như đã ở trạng thái khá hoàn thiện.

Nếu The Settlers đang tỏ ra khá lận đận, thì dòng game "anh em" của series này là Anno đã có màn trở lại ngoạn mục thời gian qua, nhờ thành công của Anno 1800 (2018).