VLTK Mobile: Phiên bản Hàn Băng Huyền Thủy vừa ra mắt có gì hot?

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (VLTK Mobile) tiếp tục khẳng định vị thế của tựa game mobile sở hữu nhiều môn phái nhất Việt Nam khi mang môn phái thứ 24 gia nhập giang hồ. Cùng khám phá bộ tính năng và hoạt động đặc sắc, lần đầu tiên xuất hiện để cảm nhận và trải nghiệm thế giới VLTK Mobile trong phiên bản mới nhất Hàn Băng Huyền Thủy.

Huyền Thủy - Thủy Thần tái xuất, oanh tạc trận địa

Nhân vật chính trong phiên bản mới lần này chính là Huyền Thủy. Là người anh em thứ 5 thuộc hệ Thủy, môn phái này ra mắt với hai tạo hình nam-nữ tiêu chuẩn. Tuy thuộc dòng dõi chính tông Thần Nông Viêm Đế nhưng Huyền Thủy lại sử dụng Phiên (Cờ Lệnh) làm vũ khí chính, điều khiển sức mạnh bùa chú mỗi khi xuất chiến. Vì thế, chiêu thức của môn phái được xem là Hắc đạo của võ lâm này luôn ẩn chứa nhiều huyền thuật và ma mị.

Đặc biệt, với chiêu thức Huyền Hư Thù Ấn, triệu hồi Thù Ấn tạo thành bẫy. Chiếc bẫy này có tác dụng gây sát thương cho địch thủ nhưng lại giúp bản thân và đồng đội hồi máu. Cộng thêm các chiêu thức có khả năng đánh tầm xa, hỗ trợ và khống chế tốt, Huyền Thủy nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều ưu ái từ game thủ trong các trận chiến đồng đội.

Ngoài ra, để đảm bảo sự cân bằng trong mối tương quan ngũ hành, VLTK Mobile còn thực hiện điều chỉnh kỹ năng của các phái như: Dương Môn, Bá Đao, Đoàn Thị, Cái Bang, Đào Hoa và Long Tước.

Khoáng Mạch Cốc, Tu Luyện Hiệp Khách Đảo và Cổ Vực Chiến - chuỗi hoạt động lần đầu tiên xuất hiện

Khoáng Mạch Cốc cho phép người chơi tham gia cá nhân hoặc tổ đội 4 người, diễn ra vào các khung giờ 13h30, 16h và 20h kể từ ngày 24.03 đến 30.03. Sau khi kết thúc báo danh, người chơi sẽ được di chuyển vào bản đồ thi đấu Khoáng Thạch với vị trí ngẫu nhiên trong 8 Cung.

Nhiệm vụ của hoạt động này nghe thì tưởng chừng đơn giản, chính là chiếm quyền điều khiển các loại Xe Than, Xe Sắt và thu thập Than, Sắt tương ứng. Tuy nhiên, hành trình đào Khoáng Mạch sẽ “bớt dễ dàng” bởi xung quanh đều là tai mắt, có thể bị địch thủ đánh phá bất cứ lúc nào. Mỗi Xe Than, Sắt chịu được tối đa 5 lần sát thương. Khi Xe bị phá hủy, tất cả Khoáng Mạch vừa đào được đều biến mất. Lúc này, Xe sẽ rơi ra ngẫu nhiên Bánh Xe, Búa, Tấm Bảo Vệ, tạo điều kiện để phe địch thu lượm linh kiện để Sửa Chữa, Gia Cố hoặc thậm chí là giúp Xe của họ tăng tốc độ. Vì thế, nếu tham gia tổ đội, game thủ đừng quên phân chia nhiệm vụ để vừa đào Khoáng Mạch và “đánh úp” đối thủ để tăng cơ hội chiến thắng cho đội nhà.

Hiệp Khách Đảo là bản đồ PK liên server, tạo cơ hội để tổ đội cùng nhau Tu Luyện, nâng cao kỹ năng bằng cách tiêu diệt các loại quái thú. Bản đồ của hoạt động này được chia làm hai phân khu: Hiệp Khách Đảo và các bản đồ Dã Ngoại bên ngoài. Phần thưởng Kinh Nghiệm tại bản đồ chính Hiệp Khách Đảo cao hơn các bản đồ Dã Ngoại khác, vì thế cơ hội tăng cấp của game thủ khi tham gia hoạt động này là vô cùng lớn.

Tu Luyện Hiệp Khách Đảo diễn ra cả ngày từ ngày 24.03 đến 3h59 ngày 02.04.2021. Tuy nhiên, khi người chơi tham gia vào các mốc thời gian như 11h, 13h, 16h và 20h sẽ có cơ hội tham gia các sự kiện khác như: Bảo Rương (tìm kiếm và thu thập những phần thưởng bất ngờ), Trừng Ác (tiêu diệt các Võ Lâm Ác Đồ xuất hiện ngẫu nhiên) và Tinh Anh (thời gian hoành hành của các loại Quái Tinh Anh).

Còn với hoạt động Cổ Vực Chiến, game thủ sẽ tham gia từ bản đồ Vong Ưu Đảo, Tương Dương và Lâm An. Đây là hoạt động tranh đoạt Cổ Vực dành cho Bang hội nằm trong TOP 10 Uy Danh, diễn ra hằng ngày từ 09.04 đến 11.04.2021.

Trận địa Cổ Vực bao gồm 14 bản đồ, chia thành 4 cấp Thành, Trấn, Thôn và Đạo. Tương ứng với mỗi cấp sẽ có bản đồ phụ thuộc riêng, xây thành hàng phòng vệ tầng tầng lớp lớp, giúp quân ta có cơ hội dàn trận địa đề phòng kẻ địch. Mỗi bản đồ sẽ có một Tháp Chính, chiếm hữu được Tháp này đồng nghĩa với việc trở thành chủ nhân của bản đồ đó. Tuy nhiên, mỗi Bang hội chỉ được chiếm tối đa một bản đồ, trận địa đạt được sau sẽ thay thế cho bản đồ đã chiếm trước đó.

Cơ hội “bung xõa” cho người nghiện nhà

Bản nâng cấp đặc biệt Tự Tạo Gia Viên cho phép game thủ Tu Sửa Gia Viên theo ý muốn bằng việc sở hữu Khế Đất tương ứng.

Theo hình ảnh hiển thị trong game, sẽ có 4 loại Khế Đất gồm: Đào Nguyên, Sơn Thủy, Thanh Bình và Giang Hồ. Tuy nhiên ở phiên bản Hàn Băng Huyền Thủy, Trân Bảo Các hiện đang phát hành hai loại Khế Đất là Đào Nguyên và Sơn Thủy. Sở hữu Khế Đất, người chơi có thể tiến hành bày trí Gia Viên bằng cách xây dựng Tường, Đường, Nền, Hành Lang và đặt Ao Hồ theo ý thích của bản thân.

Bộ sưu tập ngoại trang đặc biệt: Băng Tư Tuyết Phách và Cổ Cung Thu Nguyệt

Sẽ thật thiếu xót nếu bỏ qua bộ sưu tập ngoại trang đặc sắc mang đậm chủ đề băng tuyết trong phiên bản Hàn Băng Huyền Thủy. Đặc biệt, VLTK Mobile lần này “mạnh tay” tung hẳn hai bộ ngoại trang mới, thay vì một bộ chủ đạo như các phiên bản trước.

Trong khi Băng Tư Tuyết Phách toát lên khí chất cao lãnh với vẻ đẹp cuốn hút, trong trẻo nhưng không kém phần lung linh của hàn băng; thì Cổ Cung Thu Nguyệt lại mang đến cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng của bậc hiền sĩ và tiểu thư khuê cát. Chưa biết cái tên nào sẽ làm mưa làm gió trong giới thời trang VLTK Mobile sắp tới, nhưng chắc chắn dù thuộc phong cách nào thì game thủ đều có lựa chọn phù hợp với mình.

Phiên bản mới VLTK Mobile: Huyền Băng Hàn Thủy đã chính thức ra mắt vào sáng nay 24.03. Tham gia thế giới võ thuật giang hồ VLTK Mobile để tự mình khám phá và trải nghiệm những tính năng đa dạng, có một không hai của game.