Werewolf: The Apocalypse - Earthblood công bố cấu hình trước thềm ra mắt

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood là một game nhập vai hành động dựa trên game nhập vai PC cùng tên và người chơi sẽ khám phá thế giới Bóng tối trong vai Cahal, một người đàn ông có năng lực biến hình. Trong các đoạn trailer của Werewolf: Apocalypse, Cahal sẽ thay đổi lối chơi tùy theo hình dạng hiện tại của anh ấy, cho dù đó là người, sói hay người sói. Nếu cơn thịnh nộ dâng cao, anh ta sẽ rơi vào trạng thái cuồng nộ không thể ngăn cản. May mắn là các game thủ có thể trải nghiệm tựa game này trên các PC có cấu hình máy tính trung bình.

Cấu hình tối thiểu yêu là Intel Core i5-3470 hoặc AMD FX-8370 với 4GB RAM và GPU Nvidia GeForce GTX 650 hoặc AMD Radeon HD 7790. Thông số kỹ thuật được đề xuất cao hơn một chút là Intel Core i7-8700 hoặc AMD Ryzen 5 3600X với 8GB RAM. Các GPU được đề xuất bao gồm Nvidia GeForce GTX 780 và AMD Radeon R9 290. Werewolf: The Apocalypse không yêu cầu cấu hình cao như các bản phát hành trước đây như Project CARS 2, hỗ trợ độ phân giải lên đến 12K và yêu cầu Intel Core i7 6700K để chạy ở cài đặt tốt nhất của nó.

Những tựa game khác có bối cảnh World of Darkness cũng sẽ được phát hành trong năm nay như Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2. Do những trục trặc trong quá trình phát triển khiến ngày phát hành bị dời lại so với lịch dự kiến vào đầu tháng 10 năm ngoái. Vampire: The Masquerade gắn bó chặt chẽ hơn với nguồn gốc RPG trên PC của hơn là Werewolf: The Apocalypse.