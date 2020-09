Xuất hiện trailer mới của Prince of Persia: The Dagger of Time

Mặc dù Ubisoft mới chỉ giới thiệu sơ lược đến công chúng vào tháng 2, Prince of Persia: The Dagger of Time đã tiến xa trong quá trình sản xuất. Mặc dù kế hoạch ban đầu sẽ ra mắt vào một thời điểm nhất định trong mùa xuân năm 2020, nhưng có vẻ như đại dịch COVID-19 đã trì hoãn việc phát hành.

Khỏi phải nói các game thủ đã rất vui mừng khi được biết một game Prince of Persia mới đang được phát triển sau khoảng một thập kỷ. Mặc dù The Dagger of Time không giống như các game khác cùng seri Prince of Persia, nhưng nó mang đến một luồng gió mới với kiểu game sinh tồn thực tế ảo khi tựa game bước vào thập kỷ hiện tại.