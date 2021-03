Century: Age of Ashes tung trailer giới thiệu nhân vật và gameplay trước thềm ra mắt

Người hâm mộ đã chứng kiến một sự ngạc nhiên thú vị khi Century: Age of Ashes được tiết lộ tại The Game Awards vào năm 2020 từ nhà phát triển Playwing có trụ sở tại Vương quốc Anh. Mới đây hãng đã tung đoạn clip giới thiệu mới cho Century: Age of Ashes công bố các dòng nhân vật, gameplay và các bản đồ sẽ có trong game khi ra mắt.