Nhân vật phản diện trong Far Cry 6 trả lời thư làm cộng đồng thích thú

Far Cry 6 sẽ ra mắt vào đầu tháng sau và mới đây Ubisoft đã tung một số đoạn video độc đáo để quảng bá cho game . Tất cả video này đều có Giancarlo Esposito, người đóng vai nhà độc tài Yaran Anton Castillo - nhân vật phản diện của Far Cry 6. Trong các video, Esposito tỏ ra có năng lực diễn xuất rất tốt khi nhập vai một nhà lãnh đạo đáng sợ. Trong video mới nhất Esposito trả lời thư của người hâm mộ với cùng một giọng điệu trịch thượng đúng “chất" của Far Cry nhưng với phong thái vui nhộn không kém.

Trong đoạn clip dài 2 phút, Esposito cố gắng hết sức để giải quyết tất cả các câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi đầu tiên của người hâm mộ là Diego - con trai của Castillo có thực sự là Vaas từ Far Cry 3 hay không? Esposito cho biết Diego đang được nuôi dưỡng để trở thành El Presidente của Yara trong tương lai và việc so sánh anh ta với một tên tội phạm quèn là hoàn toàn vô lý. Anh ấy cũng nói rằng Vaas trông giống như một người của một nhóm nhạc nam thất bại. Sau đó trong video, một câu hỏi xoay quanh cảnh quay nổi tiếng của Diego cầm lựu đạn từ đoạn giới thiệu ban đầu của Far Cry 6.

Câu hỏi cuối cùng đề cập đến một giả thuyết phổ biến của người hâm mộ, trong đó nói rằng Diego thực sự là con của Dani Rojas, nhân vật chính của trò chơi và Anton đã giết mẹ ruột của Diego. Esposito tỏ ra nhiên ngạc nhiên và nói rằng Dani còn quá trẻ để có một đứa con bằng tuổi Diego. Anh ta nói rằng ngay cả ý tưởng về việc Diego không phải là con trai của Anton cũng khiến anh ta kinh tởm.

Có khá nhiều câu hỏi trong video và phản ứng của Esposito đối với chúng thường khá hài hước. Thông qua những đoạn video như thế này, Ubisoft đã làm rất tốt trong việc khắc hoạ nhân vật Anton Castillo trong lòng khán giả. Và phản ứng của cộng đồng game thủ là khá tích cực với rất nhiều lời khen dành cho chiêu trò quảng bá thông minh này. Đương nhiên, nó có thể hoàn toàn khác với tính cách và cách cư xử thực tế của anh ấy trong Far Cry 6. Dòng game có một số nhân vật phản diện khá hấp dẫn, và sẽ rất thú vị khi xem Anton Castillo so sánh với họ như thế nào khi game ra mắt.