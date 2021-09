Những game kinh dị hay nhất trên Roblox (2021)

Ra đời từ năm 2006, Roblox là một nền tảng game có nội dung đa dạng do người dùng tạo, trong đó người sáng tạo game có thể đăng các game của mình lên, và các game thủ có thể tải các game đã có sẵn xuống và chơi. Hiện có khoảng 150 triệu người dùng Roblox hàng tháng.

Đây là một tựa game nổi tiếng của @Umamidayo, trong đó người chơi vào vai một điều tra viên tư nhân đang điều tra một vụ giết người dã man bằng xe cộ. Tối đa 20 người chơi có thể tham gia lực lượng để giải các câu đố và thu thập manh mối, đồng thời sống sót sau những trải nghiệm huyền bí trong một khung cảnh ngột ngạt, đáng sợ. Để có trải nghiệm sống động hơn, người chơi nên đeo tai nghe và biết cách cải thiện tốc độ khung hình Roblox.

The Mimic có 4 chương khác nhau, mỗi chương dựa trên văn hóa dân gian Nhật Bản và truyền thuyết đáng sợ. The Mimic sẽ cho phép người chơi trải qua bốn cốt truyện riêng biệt, mỗi cốt truyện có các nhân vật và sự hồi hộp của riêng họ. Những người chơi tìm kiếm bầu không khí ma quái và những màn nhảy cầu sẽ tìm thấy rất nhiều thứ hấp dẫn trong The Mimic.