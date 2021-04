Rainbow Six: Parasite rò rỉ gameplay

Rainbow Six: Parasite đã được công bố vào năm 2019 tại E3 nhưng hiện tại vẫn còn rất ít thông tin về tựa game này ngoài việc thông báo về một vài sự chậm trễ. Giờ đây, một video gameplay mới đã bị rò rỉ, theo đó hé lộ về những gì người chơi có thể mong đợi từ Rainbow Six: Parasite.

Khi được công bố, Rainbow Six : Parasite được đặt tên là Rainbow Six: Quarantine, nhưng Ubisoft đã xác nhận vào tháng 2. Tựa game sẽ thay đổi một lần nữa trước khi phát hành, nhưng bây giờ hầu hết những gì được biết về Rainbow Six: Parasite là một số nhân vật từ Rainbow Six Siege sẽ xuất hiện trong đó.