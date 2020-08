Age of Empires 3: Definitive Edition hé lộ những cập nhật lớn

Gần 15 năm sau khi phát hành, Age of Empires 3 đang nhận được phiên bản Definitive Edition, như cả Age of Empires 1 và 2 đều có. Trong khi người chơi chờ đợi Age of Empires 4 , thì thông báo về Age of Empires 3: Definitive Edition càng gây thêm sự phấn khích.