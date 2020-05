The Last Of Us Part 2 là một trong những "siêu phẩm" được quan tâm bậc nhất của năm 2020, tiếp nối câu chuyện diễn ra trong phần đầu tiên - vốn được xem là một trong những tựa game xuất sắc nhất mọi thời đại. The Last Of Us Part 2 dự kiến phát hành vào ngày 19.06 tới.

Như thông lệ thường thấy từ Sony, gần kề ngày phát hành The Last Of Us Part 2, hãng đã phối hợp cùng Naughty Dogs để ra mắt State Of Play (chương trình trực tuyến giới thiệu chi tiết trò chơi) dài 24 phút về tựa game này. Dù vẫn sở hữu gameplay tương tự như phần đầu, nhưng thế giới của The Last Of Us Part 2 được đánh giá là rộng lớn và có độ chi tiết cao hơn hẳn. Độc giả quan tâm có thể theo dõi đoạn video đầu bài viết.